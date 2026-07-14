El Carmen convierte a la Costa da Morte en un gran escenario festivo

Asistentes a la festa do Percebe de Corme de 2025 Raúl López Molina

La Costa da Morte vivirá desde este miércoles uno de los fines de semana de mayor actividad del verano. Las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, volverán a llenar de música, gastronomía, tradición y devoción numerosas localidades de la comarca con un programa que combinará procesiones marítimas, actos religiosos, grandes verbenas, citas gastronómicas y propuestas para todos los públicos.

Camariñas

El principal foco de atención estará en Camariñas, donde se celebran unas de las fiestas del Carmen más multitudinarias de Galicia. La programación, que comienzan este miércoles, alcanzará sus jornadas centrales entre el jueves y el domingo con la tradicional procesión marítima, uno de los actos más esperados del año, en el que decenas de embarcaciones acompañarán a la imagen de la Virgen por la ría.

Las actuaciones de las orquestas Acordes, Olympus, Panorama City, La Oca Band, La Fórmula y el grupo Bomba, junto a las sesiones vermú, pasacalles, fuegos artificiales y actividades tradicionales, completarán cuatro días de intensa actividad.

Corcubión y Cee

También el mar será protagonista en Corcubión, donde la procesión marítima volverá a congregar a vecinos y visitantes en una de las citas más representativas del municipio. El programa incluye las actuaciones de las orquestas Salsarena, Escaparate y Judith Cundíns, además de sesiones vermú, hinchables y actividades dirigidas al público familiar.

La programación continuará en Cee, donde el jueves se celebrarán la misa solemne, la procesión y el baile tradicional en honor a la Virgen del Carmen, mientras que el sábado la jornada estará marcada por la gran sardiñada popular, la fiesta de la espuma, una exhibición de papaventos, hinchables y animación infantil.

El Corpus de Caión

En A Laracha también serán varias las parroquias que vivirán un intenso fin de semana de fiesta. En Caión, las fiestas del Corpus y del Carmen volverán a reunir a cientos de personas con la tradicional Danza dos Arcos, la procesión hasta el puerto, las vistosas alfombras florales. espectáculos de circo de calle, actuaciones musicales y verbenas protagonizadas por Eric Hidalgo, Laura Añón, JJ Compota, Ángel Mosquera y la Disco Móvil Impacto.

En Lemaio, las celebraciones contarán con las actuaciones del grupo Mar da Vila y el dúo Reflejos, mientras que Vilaño desarrollará una programación que va mucho más allá de la romería tradicional con la celebración de la novena edición de la Carreira do Apóltolo el sábado, misa en honor al Carmen, sesión vermó con el Dúo Estrella y la proyección del documental 'Mulleres de Vilaño' el domingo.

Cabana, Cerceda , Barizo y Sofán

Las fiestas del Carmen también llegarán a Borneiro, en Cabana, con las actuaciones de Alianza, Punto Clave, Los Españoles, Unión y Fuerza, mientras que Corcoesto celebrará la romería de Santa Mariña do Remuiño con Platinum, Drew Korme, Impacto y diferentes actividades para todos los públicos.

En Cerceda, la música correrá a cargo de las orquestas Bomba, Finisterre y D’Vicio, además de charangas, pasacalles, fuegos artificiales e hinchables para los más pequeños. Barizo, en Malpica, vivirá otro intenso fin de semana con Elebé 2.0, Máster, el dúo Stylo y varias sesiones vermú, mientras A Piña, en la parroquia carballesa de Sofán, mantendrá la tradición con la celebración religiosa acompañada por la actuación del dúo Élite.

Festa do Percebe

En Corme, la festividad del Carmen combinará los actos litúrgicos con la procesión por mar y un amplio programa musical en el que participarán Principal, Aché, La Oca Band, Deltó! y la macrodiscoteca Impacto.

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Precisamente el puerto cormelán acogerá el sábado una nueva edición de la Festa do Percebe do Roncudo, una de las citas gastronómicas de mayor proyección de la Costa da Morte y de Galicia, en la que miles de personas se darán cita en el puerto podrán degustar uno de los productos más emblemáticos del litoral que se extraen estos días de las rocas de O Roncudo.

Rapa das Bestas y Festa da Familia

El calendario festivo se completará en Vimianzo con la XXVIII Rapa das Bestas, una de las citas etnográficas más importantes del verano gallego. El Campo da Areosa acogerá durante dos jornadas la bajada de las bestas del Monte Faro, el tradicional curro, espectáculos ecuestres, degustación de potro, conciertos, actividades infantiles y numerosas propuestas paralelas que cada año reúnen a miles de personas.

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Además, el domingo la carballeira de Berdeogas, en Dumbría, será escenario de una nueva edición de la Festa da Familia, una jornada de convivencia con juegos infantiles, comida popular y actuaciones de la charanga O Rumbo, el grupo de gaitas Longarela, la orquesta Finisterre y el grupo Los Key.