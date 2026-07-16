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Bergantiños

Comienzan las obras de prolongación de la autovía da Costa da Morte

Este viernes la conselleira de Planificación de Infraestruturas acudirá a Vimianzo para supervisar el inicio de los trabajos

A. Pérez Cavolo
16/07/2026 20:27
La autovía de la Costa da Morte
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Las obras de prolongación de la autovía de la Costa da Morte se pondrán en marcha este viernes. Por este motivo acudirán a Vimianzo la conselleira de Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y la delegada de la Xunta, Belén do Campo, que supervisarán el inicio de los trabajos. 

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La primera prolongación partirá desde el el enlace de Santa Irena hasta la AC-432 que une Vimianzo con Camariñas. Serán 5,8 kilómetros de gran complejidad técnica, en vista de que este tramo contará con tres viaductos: dos sobre el río Grande y uno sobre el río Vimianzo. En el primero de ellos ya se construyeron en fases anteriores los pilares y estribos, por lo que ahora se completará la estructura. 

Es una actuación largamente demandada por los vecinos de la Costa da Morte, casi desde que se inauguró hace ya una década el tramo que va desde Carballo a Vimianzo. En la obra se invertirán más de 33 millones de euros. 

La velocidad de circulación que se establecerá para este nuevo tramo será de 100 kilómetros por hora en el tronco principal, mientras que en los ramales de enlace se establecerán límites de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

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