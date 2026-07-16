El grupo Do Rivés celebra un encuentro con el público en Barizo-Malpica

Portada del disco Contrabando de Do Rivés IG

Tras la publicación de su primer álbum "Contrabando", el grupo Do Rivés prepara un encuentro especial con el público para este viernes 17 de julio. Será en A Ratona, en Barizo (Malpica), en un formato íntimo pensado para acercar el proyecto desde una perspectiva próxima y personal, a las 20.00 horas. El acto estará conducido por Noelia Freijeiro, concejala de Cultura de Malpica, y se combinará con la interpretación en directo de algunos e los temas del disco en una conversación donde las integrantes compartirán el significado del título del disco, el origen del proyecto y todo el proceso vivido hasta que salió a la luz.

El encuentro, que es una presentación del proyecto en pequeño formato, servirá también como antesala de una intensa programación estival,que comenzará en agosto y que llevará a Do Rivés por distintos escenarios de Galicia y Euskadi. La primera cita será el 8 de agosto en la Festa da Carballeira de Zas, seguirá el 21 en el Verán Cultural de Carballo y el 11 de septiembre viajarán hasta Ermua.

Este viernes se suceden las citas festivas y culturales por los distintos concellos de la comara. El castillo de Vimianzo acoge un concierto de Emilio Rúa, a las 21.00 horas, dentro de la programación del Xacobeo. Será de entrada libre y gratuito para todos los interesados.

En Carballo en los jardines municipales (20.30 horas) Sempre Arriba presentará "Hoxe si!", un espectáculo de clown, acrobacias y mucho humor.

A los eventos de este viernes seguirá un fin de semana marcado por las numerosas celebraciones y eventos. El sábado la artista María do Ceo ofrecerá un concierto en santuario Virxe da Barca de Muxía, a las 21.00 horas.