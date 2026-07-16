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Bergantiños

El grupo Do Rivés celebra un encuentro con el público en Barizo-Malpica

El evento será este viernes en A Ratona,  mientras se suceden los actos festivos por la comarca  

Redacción
16/07/2026 19:47
Portada do disco Contrabando de Do Rivés
Portada del disco Contrabando de Do Rivés
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Tras la publicación de su primer álbum "Contrabando", el grupo Do Rivés prepara un encuentro especial con el público para este viernes 17 de julio. Será en A Ratona, en Barizo (Malpica), en un formato íntimo pensado para acercar el proyecto desde una perspectiva próxima y personal, a las 20.00 horas. El acto estará conducido por Noelia Freijeiro, concejala de Cultura de Malpica, y se combinará con la interpretación en directo de algunos e los temas del disco en una conversación donde las integrantes compartirán el significado del título del disco, el origen del proyecto y todo el proceso vivido hasta que salió a la luz. 

El encuentro, que es una presentación del proyecto en pequeño formato, servirá también como antesala de una intensa programación estival,que comenzará en agosto y que llevará a Do Rivés por distintos escenarios de Galicia y Euskadi. La primera cita será el 8 de agosto en la Festa da Carballeira de Zas, seguirá el 21 en el Verán Cultural de Carballo y el 11 de septiembre viajarán hasta Ermua

Este viernes se suceden las citas festivas y culturales por los distintos concellos de la comara. El castillo de Vimianzo acoge un concierto de Emilio Rúa, a las 21.00 horas, dentro de la programación del Xacobeo. Será de entrada libre y gratuito para todos los interesados. 

En Carballo en los jardines municipales (20.30 horas) Sempre Arriba presentará "Hoxe si!", un espectáculo de clown, acrobacias y mucho humor. 

A los eventos de este viernes seguirá un fin de semana marcado por las numerosas celebraciones y eventos. El sábado la artista María do Ceo ofrecerá un concierto en santuario Virxe da Barca de Muxía, a las 21.00 horas.

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