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Bergantiños

El Sindicato Labrego Galego exige actuaciones ante la propagación de la vespa velutina

Considera que urge legislar, investigar y encontrar nuevos métodos para combatir al insecto invasor

Redacción
16/07/2026 18:36
Brais Álvarez, apicultor y representante del SLG
Brais Álvarez, apicultor y representante del SLG
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El Sindicato Labrego Galego alerta un verano más del aumento de la vespa velutina en Galicia, Su propagación, que relacionan en gran medida con el cambio climático, unida al aumento de la infección 'varroa destrutor', ocasionan una altísima mortalidad de las abejas, al punto, aseguran, de poner en peligro el sector apícola.

Según señalan desde el citado sindicato, desde comienzos del siglo la producción por colmena se redujo a la mitad, pasando de un promedio de 20 kilos por colmena la 10 kilos. 

"Isto está motivado precisamente por termos un clima cada vez de máis extremos, que provoca que os períodos de floración sexan máis curtos ou que por mor das inclemencias meteorolóxicas -moita calor ou moita choiva- directamente as abellas non as aproveite”, afirma Brais Álvarez, apicultor y secretario de Acción Sindical del SLG. 

El sindicato pide que se avance en la legislación, investigación y en la búsqueda de nuevos métodos para combatir la velutina. “Somos consciente de que actualmente é un momento complexo pola presenza da varroa destrutor pero, unha vez que se remate a época da esmelga ao fin do verán-, se non hai unha resposta por parte da Administración, imos convocar as todas as asociacións e colectivos de persoas abelleiras co fin de organizar unha gran concentración en Galiza”, sentencia Brais Álvarez.

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