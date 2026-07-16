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Bergantiños

Material inédito sobre Mosquera Manso, en la exposición de Corme 

La muestra puede visitarse en el museo de la localidad hasta el 9 de agosto

Redacción
16/07/2026 19:18
Exposición de Mosquera Manso en el museo de Corme
Exposición de Mosquera Manso en el museo de Corme
Mar Casal
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En el Museo de Arte Contemporánea da Costa da Morte (Maccmo) ya puede visitarse la exposición "Mosquera Manso. De Corme ao Orinoco", que podrá seguir haciéndose en las instalaciones de Corme (Ponteceso) hasta el próximo 9 de agosto. 

La muestra está promovida por la AC Insua de Viastela e incluye materiales inéditos sobre el ilustre cormelán, sobre su vida y las investigaciones que llevó a cabo en Venezuela el siglo pasado.

El 7 de agosto se llevará a cabo en el propio museo cormelán una charla a cargo de Xurxo Martíz Crespo, biógrafo del célebre marino. También hay prevista un intercambio de impresiones con  familiares del propio Mosquera Manso. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Diputación de A Coruña. 

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