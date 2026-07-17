Estos son todos los lugares en los que se podrá ver la final del Mundial en la Costa da Morte

La pantalla gigante está ya instalada en el Rego da Balsa de Carballo Mar Casal

La final del Mundial entre España y Argentina se vivirá este domingo mucho más allá de los hogares. La Costa da Morte se convertirá en un gran punto de encuentro para los aficionados al fútbol gracias a las numerosas pantallas gigantes que instalarán concellos, comisiones de fiestas y asociaciones para seguir en directo el partido, que comenzará a las 21.00 horas. En muchos casos, además, la retransmisión formará parte de una jornada festiva con música, animación, comida o verbenas.

Carballo ya tiene todo preparado para la gran cita. La pantalla gigante quedó instalada este viernes en el aparcamiento del Rego da Balsa, detrás de la antigua estación de trolebuses, donde a partir de las 21.00 horas se podrá seguir el encuentro entre España y Argentina. El Concello ha hecho un llamamiento para disfrutar del partido con respeto, civismo y deportividad.

El PSOE de Carballo critica al BNG por no nombrar a España en el anuncio de la pantalla para la final del Mundial Más información

En A Laracha, la cita será en la plaza Les Sables d’Olonne, también a partir de las 21.00 horas, donde el Concello instalará una pantalla para seguir la final y animar de forma conjunta a la selección española.

Laxe repetirá la experiencia en la plaza Ramón Juega. Después del éxito registrado durante la retransmisión de la semifinal, el Concello volverá a habilitar este espacio para que vecinos y visitantes puedan seguir el encuentro.

También Vimianzo ha preparado una gran celebración en la Praza do Concello. La programación comenzará ya a las 19.00 horas con la actuación del grupo Alabama y continuará con la retransmisión del partido a las 21.00. Al finalizar, la fiesta seguirá con música.

En Cee, la Praza 8 de Marzo será el epicentro de la jornada. Habrá ambiente musical desde las 19.00 horas con CDC Visual, la final se proyectará en una pantalla gigante de cinco por dos metros y, una vez concluido el partido, la celebración continuará con una sesión del DJ Iván Pereira.

Fisterra instalará una pantalla gigante de seis por tres metros en el puerto. El acceso al recinto abrirá a las 20.00 horas para facilitar la entrada del público antes del inicio del encuentro.

En Muxía, la retransmisión está prevista en la zona portuaria, aunque el Concello ya ha anunciado un plan alternativo: si las condiciones meteorológicas, especialmente el viento, impiden montar la pantalla en ese lugar, el evento se trasladará al Cabo da Vila.

La Festa da Familia de Dumbría coincidirá este año con la final del Mundial. La organización proyectará el partido en una pantalla gigante de seis por tres metros instalada en la carballeira de Berdeogas, dentro de una jornada que incluirá comida, convivencia y música.

En Santa Comba, el Ayuntamiento habilitará una pantalla gigante en el campo de Fontenla. El recinto abrirá sus puertas a las 20.00 horas y dispondrá de 250 sillas para que el público pueda seguir el partido con mayor comodidad.

En Cerceda, la final se integrará en la programación de las fiestas parroquiales. El Concello instalará una pantalla gigante en el Campo da Feira, mientras que la comisión de fiestas ha organizado una intensa jornada con sesión vermú, actividades infantiles, una previa del partido, fuegos artificiales y verbena.

La retransmisión también llegará a la Rapa das Bestas de Vimianzo donde la Asociación Cabalar e Cultural Monte Faro proyectará el encuentro en el Campo da Areosa una vez concluya la tradicional rapa.