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Bergantiños

Rapa das Bestas en Vimianzo, alfombras florales en Caión y mucho más este sábado en la Costa da Morte

Música, gastronomía y devoción durante el fin de semana en los distintos puntos de la comarca 

Redacción
17/07/2026 20:56
Rapa das bestas Vimianzo (32)
Rapa das Besta de Vimianzo en la pasada edición
Raúl López
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La Costa da Morte renueva su espíritu festivo el fin de semana con numerosas citas durante el fin de semana, aunque con la Festa do Percece do Roncudo como protagonista indiscutible

En Vimianzo, la víspera de la Rapa das Bestas comienza con la bajada de los equinos al curro, donde el domingo sufrirán el “cambio de look”. A las 8 y media de la mañana de este sábado empiezan a bajar los animales, y por la tarde, a las 18.00 horas habrá un paseo por el centro del pueblo. Por la noche, degustación de potro en el monte Areosa, donde el domingo será el día grande.

En la localidad larachesa de Caión se celebran este sábado las fiestas del Corpus, con misa solemne a las 12.00 horas, seguida de la procesión por las alfombras florales. A continuación será la sesión vermú a cargo de Eric Hidalgo, que por la noche estará acompañado de la disco móvil Impacto y dj Bermúdez. Por la tarde, a las 20.00 horas, está previsto un espectáculo de circo.

El domingo Caión honrará a la Virgen del Carmen, con la tradicional danza de arcos, bajada en procesión hasta el puerto y misa solemne. Seguirá una macro sesión vermú a cargo de Laura Añón, JJ Compota y Ángel Sevilla, además de disco móvil Impacto Tomando Party Bermu y Cotelo. A partir de las 20.00 horas habrá una actuación de Arume en el puerto.

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Procesión en el Corpus de Caión el pasado año
Raúl López

Además, continúan este sábado las fiestas del Carmen en Camariñas y en Corcubión.

En el Casino de Carballo habrá una sardiñada a partir de las 22.00 horas, donde no faltará la tradicional queimada y otras sorpresas.

En el puente de Brandomil (Zas), concierto del grupo Lorelia a partir de las 22.00 horas de este sábado. Además, el Concello zasense llevará a cabo su segunda andaina en esta jornada por el municipio de Ponteceso.

En Cerceda también se celebran durante el fin de semana las fiestas del Carmen, mientras que en Lemaio (A Laracha) y Anxeriz (Tordoia) honran a Santa Mariña.

La Asociación de Veciños de Cereo (Coristanco) prepara igualmente una gran Pulpada para este domingo, a cargo de la pulpeira Luis Guerra, con sesión vermú animada por Martín Carrión. Y en Malpica se preparan igualmente para el Día da Bicicleta del domingo.

En Cabana también habrá dos citas para no perderse este sábado, el Carmen do Briño y la romería de Santa Mariña do Remuíño, en Corcoesto.

El santuario de la Virgen da Barca de Muxía acoge este sábado el concierto de la artista Maria do Ceo, a partir de las 21.00 horas.

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