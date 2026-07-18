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Bergantiños

Ponteceso volverá a llenarse de arte este domingo 

Los artistas elegirán un paisaje para plasmar en sus respectivos lienzos, que deberán estar listo a las 16.30 horas  

Redacción
18/07/2026 12:10
Certamen de Pintura Álvarez de Soutomaior en una de sus ediciones anteriores
Certamen de Pintura Álvarez de Soutomaior en una de sus ediciones anteriores
Raúl López Molina
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Ponteceso volverá a llenarse de arte durante este domingo con la celebración de octava edición del certamen internacional de pintura al aire libre Fernando Álvarez de Sotomayor. La iniciativa está promovida por el departamento de Cultura del Concello de Ponteceso, con la colaboración de la Fundación Eduardo Pondal, Xunta de Galicia y Diputación de A Coruña, además de diferentes empresas que patrocinan los premios y la propia familia Álvarez de Sotomayor. En total se reparten 12.600 euros en premios.  

Este viernes se habían inscrito en el certamen medio centenar de artistas, aunque las inscripciones definitivas serán este domingo en el centro cultural Xosé Neira Vilas de Ponteceso, entre las 9.00 y las 11.00 horas. Cada uno puede presentar una obra sobre el entorno paisajístico elegido. Su ejecución, técnica y estilo son complementamente libres. Los trabajos deberán de entregarse a las 16.30 horas para la valoración del jurado, que se dará a conocer a las 19.30 horas. Las obras no premiadas se pondrán a la venta hasta las 21.00 horas, mientras que las galardonadas pasarán a ser propiedad de las entidades patrocinadoras.

Los artistas participantes se concentrarán en el centro de Ponteceso, el entorno de A Barra y la zona del río Anllóns y estuario para llevar a cabo sus obras. Además del diploma, los ganadores percibirán un premio en metálico: 3.000 euros para el primer clasificado; 1.500 euros para el segundo; 1.000 para el tercero; 600 euros para el 4º; y 500 euros para el 5º. Del 6º  al 20º clasificado, 400 euros.

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