Tella se prepara para sus fiestas de San Antonio y del Sacramento

Fiestas de Tella, en Ponteceso, en una imagen de archivo EC

La parroquia pontecesana de Tella se prepara para vivir sus fiestas de San Antonio y del Sacramento el siguiente fin de semana, en una de las fechas con más celebraciones en toda Galicia. Serán los días 24, 25 y 26 de julio.

Los festejos empezarán las vísperas, el viernes 24 con tardeo a partir de las ocho de la tarde amenizado por la disco móvil Chocolate. El sábado 25 los vecinos honran a San Antonio, con pasacalles de gaiteiros, misa solemne a las 13.30 horas y a continuación, macro sesión vermú con el grupo Máster. La verbena estará amenizada por la orquestas D´Noche, el grupo revelación Máster y disco móvil Chocolate.

El domingo 25 será el último día de celebraciones. La jornada comenzará con pasacalles a cargo de la charanga O Rumbo y a las 13.30 horas se oficiará misa solemne en honor al Sacramento, para culminar con una macrosesión vermú con la orquesta D´Noche.