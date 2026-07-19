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Bergantiños

Adjudicadas las obras de la senda peatonal de Nantón, en Cabana, por 356.000 euros

Tendrán una longitud de 1,5 kilómetros y estarán ejecutadas en un plazo de seis meses 

Redacción .
Redacción .
19/07/2026 12:29
El tramo en el que se construirá la senda peatonal en Nantón
El tramo en el que se construirá la senda peatonal en Nantón
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La Xunta de Galicia acaba de adjudicar las obras de la senda peatonal de Nantón, en Cabana de Bergantiños, en la AC-552, por importe de 356.106 euros. Cuentan con una longitud de 1,5 kilómetros y están financiadas con los fondos europeos Feder. El plazo de ejecución es de seis meses

Esta actuación, adjudicada a la empresa Construcciones Ponciano Nieto S.L., servirá para mejorar la seguridad y la movilidad de los vecinos de esa zona. Así, se podrá acudir más cómodamente al centro de salud, a la parada de autobús, a la farmacia o al campo de fútbol. La senda también permitirá un desplazamiento seguro de los usuarios de Íntegro, cuyo centro se encuentra en esa misma zona. 

También se realizarán otras actuaciones como las canalizaciones de pluviales o la instalación de telecomunicaciones, y se renovará la señalización de la zona. Esta intervención se enmarca en el Plan de Sendas de Galicia, cuya segunda fase se encuentra en pleno desarrollo para acometer 120 kilómetros de itinerarios en los márgenes de las vías autonómicas. Se sumarán así a los más de 300 kilómetros ejecutados en la primera fase. 

 

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