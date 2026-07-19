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Bergantiños

Romería de Santa Margarita de Montemaior este lunes, y en Laxe, víspera de A Cruz da Rosa 

La localidad larachesa celebrará su fiesta principal, y el martes será el día grande en la ermita de Laxe

Redacción .
Redacción .
19/07/2026 19:04
La romería de Santa Margarita el pasado año
IG
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Los términos de A Laracha y Laxe exhiben un cartel festivo destacado de romerías y fiestas populares para comenzar la semana. En el municipio larachés se celebra este lunes la romería de Santa Margarita, en la localidad de Montemaior. Habrá traca de fuegos matinal y misas rezadas cada hora desde las 8 a las 13 horas, con misa solemne y procesión por el entorno.

Por la tarde seguirán las misas desde las 18 a 21 horas. La parte musical de mediodía y a la noche la anima D´Noche, y disco móvil Impacto, además de dj Cotelo. Los festejos tienen un día de descanso el martes, y el miércoles darán comienzo las patronales de Santa María Magdalena que se prolongan hasta el viernes 24. 

En Laxe este lunes se inicia el programa de las celebraciones de A Cruz da Rosa. A partir de las 22.30, verbena con el grupo Alaska, además de un grupo sorpresa. Los festejos siguen el martes 21 como día principal. La actividad religiosa se centra en la ermita de Santa Cruz da Rosa, en el monte encima de la vila, con misas rezadas desde las 9 a las 13 horas, esta última solemne seguida de procesión por el entorno. 

También habrá pasacalles con Maruxía, sesión vermú con el grupo Eureka, y en cuanto a la verbena, desde las 22.30 horas actuación de grupo Eureka, y orquesta Saudade. Las actividades son organizadas por la comisión de fiestas, en colaboración con el Concello de Laxe.

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