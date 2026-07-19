Bergantiños
Sardinas y churrasco para los vecinos de Cuns, en Coristanco
Unas 400 personas disfrutaron de la cita gastronómica, acompañada de buena música
Los vecinos de Cuns, en Coristanco, culminaron sus fiestas por todo lo alto, con una churrascada y sardiñada popular la tarde noche del sábado. Unos 100 kilos de carne, 60 de sardinas, chorizos y pan de Panadería Cuns sirvieron para disfrutar de la cita gastronómica, acompañada de la música de Rocío Pérez y dj Chicho. En total asistieron unas 400 personas de la zona.
La churrascada puso el broche final a las fiestas iniciadas el pasado fin de semana en honor a Santa Margarita y las Dolores.