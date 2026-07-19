Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Sardinas y churrasco para los vecinos de Cuns, en Coristanco

Unas 400 personas disfrutaron de la cita gastronómica, acompañada de buena música 

Redacción .
Redacción .
19/07/2026 12:50
Churrascada y sardiñada en Cuns, en Coristanco
Churrascada y sardiñada en Cuns, en Coristanco
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los vecinos de Cuns, en Coristanco, culminaron sus fiestas por todo lo alto, con una churrascada y sardiñada popular la tarde noche del sábado. Unos 100 kilos de carne, 60 de sardinas, chorizos y pan de Panadería Cuns sirvieron para disfrutar de la cita gastronómica, acompañada de la música de Rocío Pérez y dj Chicho. En total asistieron unas 400 personas de la zona. 

La churrascada puso el broche final a las fiestas iniciadas el pasado fin de semana en honor a Santa Margarita y las Dolores. 

Churrascada y sardiñada en Cuns, en Coristanco
Churrascada y sardiñada en Cuns, en Coristanco
EC
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Churrascada y sardiñada en Cuns, en Coristanco

Sardinas y churrasco para los vecinos de Cuns, en Coristanco
Redacción
El tramo en el que se construirá la senda peatonal en Nantón

Adjudicadas las obras de la senda peatonal de Nantón, en Cabana, por 356.000 euros
Redacción
Operarios limpian un monte

La Xunta promueve una formación flexible adaptada a las necesidades de las empresas
Ana Herrero
Fiestas de Tella, en Ponteceso

Tella se prepara para sus fiestas de San Antonio y del Sacramento
Redacción