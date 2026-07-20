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Bergantiños

Creatividad en estado puro en el certamen de pintura de Ponteceso

Medio centenar de artistas participaron en el concurso Álvarez de Sotomayor 

Redacción .
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20/07/2026 20:01
Exposición de las obra del certamen
Exposición de las obra del certamen
Raúl López Molina
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Derroche de creatividad en el certamen de pintura Álvarez de Sotomayor que el domingo se celebró en Ponteceso. Medio centenar de artistas procedentes de diferentes lugares completaron sus obras al aire libre, plasmando lugares emblemáticos de la villa de Pondal, que luego expusieron en el Recheo.

En total se repartieron 12.600 euros en premios, gracias a la colaboración de diferentes patrocinadores. Andrés Gabarres ganó el primer premio, de 3.000 euros; José Luis Riestra, el segundo, de 1.500 euros; y Manuel Ángel Serantes, el tercero, de 1.000 euros. 

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