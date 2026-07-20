Creatividad en estado puro en el certamen de pintura de Ponteceso

Exposición de las obra del certamen Raúl López Molina

Derroche de creatividad en el certamen de pintura Álvarez de Sotomayor que el domingo se celebró en Ponteceso. Medio centenar de artistas procedentes de diferentes lugares completaron sus obras al aire libre, plasmando lugares emblemáticos de la villa de Pondal, que luego expusieron en el Recheo.

En total se repartieron 12.600 euros en premios, gracias a la colaboración de diferentes patrocinadores. Andrés Gabarres ganó el primer premio, de 3.000 euros; José Luis Riestra, el segundo, de 1.500 euros; y Manuel Ángel Serantes, el tercero, de 1.000 euros.