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Bergantiños

La Xunta recomienda intensificar la vigilancia de las parcelas de maíz por el aumento de orugas en los cultivos

La red de trampeo de la Xunta ha detectado elevadas capturas en las últimas semanas

Europa Press
20/07/2026 20:37
Un campo de maíz de la comarca de Bergantiños
Un campo de maíz de la comarca de Bergantiños
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La Consellería de Medio Rural ha recomendado a los profesionales de la agricultura y la ganadería intensificar la vigilancia de las parcelas de maíz ante el incremento de la presencia de larvas de las principales orugas desfoliadoras que afectan a este cultivo, confirmado por las elevadas capturas registradas en las últimas semanas en la red de trampeo de la Xunta. 

Según concreta, realiza el seguimiento de las principales orugas desfoliadoras que afectan al cultivo del maíz mediante una red de 159 trampas de feromona distribuidas por las principales comarcas productoras de Galicia.

Así, recuerda que la detección de masas de huevos y de larvas de primeros estadios es "el momento en el que las medidas de control resultan más eficaces".

Por eso, añade que en el caso de ser necesaria una intervención fitosanitaria, "deberán emplearse exclusivamente productos autorizados para el cultivo y la plaga, consultando previamente el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ya que las autorizaciones pueden modificarse".

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