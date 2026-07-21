La romería de la Cruz da Rosa de Laxe da paso al intenso programa de las fiestas del Apóstol

Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa Mar Casal

La romería de la Cruz da Rosa, celebrada este martes en Laxe da paso a una intensa semana festiva en la Costa da Morte pata honrar a Santiago Apóstol. Uno de los grandes focos estará en Camariñas, donde O Encaixe no Camiño convertirá la villa entre el viernes y el domingo en un escenario medieval con mercado, recreaciones históricas, desembarcos, desfiles y música tradicional.

Coincidirá con la Festa da Praia de Xaviña, que el sábado ofrecerá sardinada gratuita y las actuaciones de Abrindo Rejo y O Tren da Unha, mientras que el domingo celebrará el tradicional Xantar Veciñal, amenizado por Judith Cundíns y DJ Mouzo.

En Vimianzo, las fiestas de Cereixo reunirán al Dúo Galán, la Orquesta Cuarta Calle, el estreno en Galicia del Grupo Saoco, la discoteca Superfabrik, el Dúo The Voice y la disco móvil CDC, además de degustaciones y churrasco gratuito el domingo. También habrá cuatro días de celebración en Pasarela-Calo, con las orquestas Marbella y New York, las actuaciones de Judith Cundíns, Airiños do Río Grande, el dúo D’Festa, las discotecas CDC e Impacto, además del Día do Neno y la tradicional fiesta de la espuma.

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Malpica vivirá un intenso fin de semana con las fiestas de Mens, cuyo cartel incluye al Grupo La Mecánica, Eric Hidalgo Prime, Panorama City, el Dúo Mimi, la disco móvil Son de Festa y DJ Luciano Macario. El sábado también se celebrará el Balea Fest, con las actuaciones de Desarraigo, Anthony, Screaming Falcons, Mingants, Os Revenidos y EME DJ.

En Carballo, la parroquia de Sísamo celebrará las fiestas del Apóstol con cuatro jornadas de actividades. El viernes actuarán Rafa Astray, Marcos Peñas y DJ Frankstone; el sábado subirán al escenario el Dúo La Vision, Rafa Astray, Marcos Peñas y nuevamente DJ Frankstone; mientras que el domingo el cartel reunirá a Laura Añón, Ángel Sevilla, JJ Compota, Toni Seijas y Rafa Astray. También en el municipio, Artes celebrará el IX Xantar Campestre, amenizado por el Dúo Veneguay y DJ Luciano Macario.

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En Cabana, San Fins do Castro acogerá el sábado la IX Foliada Farrapeira, con la participación de Os Farrapos de Cesullas desde el mediodía. La XXVIII Festa Gastronómica do Cochiño volverá a reunir a cientos de personas en Acevedo (Cerceda), con las actuaciones de Faíscas da Pontraga, la charanga Santa Compaña, Los Satélites y Río de Noia.

En Ponteceso, la parroquia de Tella celebrará sus fiestas con la disco móvil Chocolate, el Grupo Máster y la orquesta D’Noche, mientras que Loruño (Zas) festejará Santiago con la orquesta Alianza, el Dúo Charada y la disco móvil CDC.

También en Zas, la romería de Santa Margarida de Muiño contará con Trío Alborada, Ritmo Joven, Charleston Big Band, Disco Full, DJ Josiño Destroyer y DJ David Expósito y San Cremenzo celebrará sus fiestas con La Quinta Máquina y el Dúo Miami.

En Muxía, el sábado se celebrará el XII Certamen Fin do Camiño, que reunirá en el Salón do Voluntariado a la Coral Polifónica Virxe da Barca y a la Coral Airiños de Nós de Oleiros. Además, Corcubión acogerá este miércoles una nueva edición de la Milla Medieval.