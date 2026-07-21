Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

La romería de la Cruz da Rosa de Laxe da paso al intenso programa de las fiestas del Apóstol

Romerías, verbenas, festivales, gastronomía y cultura llenarán la comarca durante los próximos días

A. Pérez Cavolo
21/07/2026 22:01
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La romería de la Cruz da Rosa, celebrada este martes en Laxe da paso a una intensa semana festiva en la Costa da Morte pata honrar a Santiago Apóstol. Uno de los grandes focos estará en Camariñas, donde O Encaixe no Camiño convertirá la villa entre el viernes y el domingo en un escenario medieval con mercado, recreaciones históricas, desembarcos, desfiles y música tradicional. 

Coincidirá con la Festa da Praia de Xaviña, que el sábado ofrecerá sardinada gratuita y las actuaciones de Abrindo Rejo y O Tren da Unha, mientras que el domingo celebrará el tradicional Xantar Veciñal, amenizado por Judith Cundíns y DJ Mouzo. 

En Vimianzo, las fiestas de Cereixo reunirán al Dúo Galán, la Orquesta Cuarta Calle, el estreno en Galicia del Grupo Saoco, la discoteca Superfabrik, el Dúo The Voice y la disco móvil CDC, además de degustaciones y churrasco gratuito el domingo. También habrá cuatro días de celebración en Pasarela-Calo, con las orquestas Marbella y New York, las actuaciones de Judith Cundíns, Airiños do Río Grande, el dúo D’Festa, las discotecas CDC e Impacto, además del Día do Neno y la tradicional fiesta de la espuma. 

Galería

Laxe honra a la Cruz da Rosa

Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da RosaVer más imágenes

Malpica vivirá un intenso fin de semana con las fiestas de Mens, cuyo cartel incluye al Grupo La Mecánica, Eric Hidalgo Prime, Panorama City, el Dúo Mimi, la disco móvil Son de Festa y DJ Luciano Macario. El sábado también se celebrará el Balea Fest, con las actuaciones de Desarraigo, Anthony, Screaming Falcons, Mingants, Os Revenidos y EME DJ. 

En Carballo, la parroquia de Sísamo celebrará las fiestas del Apóstol con cuatro jornadas de actividades. El viernes actuarán Rafa Astray, Marcos Peñas y DJ Frankstone; el sábado subirán al escenario el Dúo La Vision, Rafa Astray, Marcos Peñas y nuevamente DJ Frankstone; mientras que el domingo el cartel reunirá a Laura Añón, Ángel Sevilla, JJ Compota, Toni Seijas y Rafa Astray. También en el municipio, Artes celebrará el IX Xantar Campestre, amenizado por el Dúo Veneguay y DJ Luciano Macario. 

romeria montemaior 2026 (25)

Cientos de fieles renuevan su fe en la popular romería de Santa Margarita de Montemaior

Más información

En Cabana, San Fins do Castro acogerá el sábado la IX Foliada Farrapeira, con la participación de Os Farrapos de Cesullas desde el mediodía. La XXVIII Festa Gastronómica do Cochiño volverá a reunir a cientos de personas en Acevedo (Cerceda), con las actuaciones de Faíscas da Pontraga, la charanga Santa Compaña, Los Satélites y Río de Noia. 

En Ponteceso, la parroquia de Tella celebrará sus fiestas con la disco móvil Chocolate, el Grupo Máster y la orquesta D’Noche, mientras que Loruño (Zas) festejará Santiago con la orquesta Alianza, el Dúo Charada y la disco móvil CDC. 

También en Zas, la romería de Santa Margarida de Muiño contará con Trío Alborada, Ritmo Joven, Charleston Big Band, Disco Full, DJ Josiño Destroyer y DJ David Expósito y San Cremenzo celebrará sus fiestas con La Quinta Máquina y el Dúo Miami. 

En Muxía, el sábado se celebrará el XII Certamen Fin do Camiño, que reunirá en el Salón do Voluntariado a la Coral Polifónica Virxe da Barca y a la Coral Airiños de Nós de Oleiros. Además, Corcubión acogerá este miércoles una nueva edición de la Milla Medieval.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Decenas de personas se dieron cita este martes en Laxe para las fiestas de la Cruz da Rosa

La romería de la Cruz da Rosa de Laxe da paso al intenso programa de las fiestas del Apóstol
A. Pérez Cavolo
La comunidad educativa de Cee también salió a la calle para defender la educación pública de calidad

Anpas Galegas reclama medidas concretas para evitar a perda de falantes na escola
Redacción
Un campo de maíz de la comarca de Bergantiños

La Xunta recomienda intensificar la vigilancia de las parcelas de maíz por el aumento de orugas en los cultivos
Europa Press
Exposición de las obra del certamen

Creatividad en estado puro en el certamen de pintura de Ponteceso
Redacción