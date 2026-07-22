El transporte de residuos por ferrocarril en el sistema Sogama evitó la circulación por carretera de cerca de 222.000 camiones entre 2014 y 2025

Mesa redonda celebrada e la Ciudad de la Cultura de Santiago con motivo del lanzamiento oficial del proyecto europeo Corredor Atlántico Noroeste Cedida

Con motivo del lanzamiento oficial del proyecto europeo Corredor Atlántico Noroeste, liderado por el Clúster de la Función Logística de Galicia y que tuvo lugar en la Ciudad de la Cultura (Santiago de Compostela), el presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, fue invitado a participar en una mesa redonda centrada en el papel que el ferrocarril desempeña en la competitividad de las empresas, donde estuvo acompañado por el responsable de Logística España en Nauterra, Pablo Carro, y la Secretaria General de la Asociación de Cargadores de España, Nuria Lacaci.

Durante su intervención, el máximo responsable de Sogama no dudó en calificar al ferrocarril como una excelente opción para el transporte de mercancías, destacando su condición de medio eficiente, sostenible, más respetuoso con el medio ambiente, con mayor sincronización horaria, menor siniestralidad y también menores molestias ciudadanas. Tanto es así, que el peso del tren en el sistema público de gestión de residuos promovido por la Xunta subió del 25% en 2016 al 55% en la actualidad.

Esta firme apuesta por el tren evitó, entre los años 2014 y 2025, la circulación de 221.663 camiones por las carreteras gallegas, así como la emisión de 25.110,78 toneladas de CO2 equivalente, además de un ahorro aproximado de gasoil de 11.704.000 litros (en torno a 1.064.000 litros cada año).

Domínguez Lino recordó que Sogama gestiona actualmente los residuos producidos por 304 ayuntamientos, el 97% del total, que aglutinan a una población de más de 2,3 millones de habitantes, realizando el transporte por vía férrea desde las terminales de Taboadela, en Ourense; Guixar (Puerto), en Vigo; y O Ceao, en Lugo, posicionando a Galicia como la única comunidad de toda España en la que los residuos viajan en tren.

Críticas a la gestión del operador de las infraestructuras viarias

Si bien el ferrocarril goza, para el presidente de Sogama, de ventajas incuestionables, lamentó que la gestión del operador y del administrador de infraestructuras ferroviarias no haya estado a la altura, especialmente durante el primer semestre de este año. Los cortes del servicio sin planificación y sin aviso previo, llevó a que una elevada cifra de contenedores de la Sociedad quedasen atrapados en las vías sin posibilidad de recuperarlos, precisando de una total reorganización del servicio por carretera sin apenas tiempo. Esta circunstancia desencadenó otras incidencias tales como retenciones de los camiones municipales en las plantas de transferencia, ralentización de la recogida de basura en pueblos y ciudades, y una constante tensión en el transporte de residuos por el conjunto del territorio gallego.

Javier Domínguez expresó su malestar por las sucesivas incidencias de los últimos meses, que en algunos casos llegaron a durar más de 30 días seguidos, con el impacto que ello ha supuesto para la compañía, tanto a nivel de recursos humanos y materiales, como económicos. No obstante, insistió en diferenciar, por un lado, los beneficios inherentes al transporte por ferrocarril, y, por otro, el trabajo del operador y administrador de las vías, al que calificó de errático y poco afortunado.