Entrega de premios a catro comercios de Bergantiños pola promoción do galego 

Fachada da Librería Risón de Laxe EC

O BNG de Bergantiños entrega este xoves os premios a catro establecementos comerciais da comarca que contribúen á normalización da lingua galega. O acto será ás 20.00 horas na Eira Bar de Ponteceso. Contará coas intervencións de Fátima Rodríguez, voceira do BNG de Ponteceso; Daniel Pérez, alcalde de Carballo, e a deputada Olalla Rodil.

Os negocios premiados son “Fíos de Cores”, en Ponteceso; “Libraría Risón”, en Laxe; “María Moda”, na Laracha; e “Lenda”, en Carballo. O BNG considera que nestes catro establecementos a lingua galega forma parte da súa maneira de traballar, atender á clientela e establecer unha relación entre ambas partes.