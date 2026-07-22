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Bergantiños

Entrega de premios a catro comercios de Bergantiños pola promoción do galego 

O BNG comarcal fará a entrega dos galardóns este xoves no Bar A Eira, en Ponteceso

Redacción .
Redacción .
22/07/2026 19:56
Fachada da Librería Risón de Laxe
Fachada da Librería Risón de Laxe
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O BNG de Bergantiños entrega este xoves os premios a catro establecementos comerciais da comarca que contribúen á normalización da lingua galega. O acto será ás 20.00 horas na Eira Bar de Ponteceso. Contará coas intervencións de Fátima Rodríguez, voceira do BNG de Ponteceso; Daniel Pérez, alcalde de Carballo, e a deputada Olalla Rodil. 

Os negocios premiados son “Fíos de Cores”, en Ponteceso; “Libraría Risón”, en Laxe; “María Moda”, na Laracha; e “Lenda”, en Carballo. O BNG considera que nestes catro establecementos a lingua galega forma parte da súa maneira de traballar, atender á clientela e establecer unha relación entre ambas partes. 

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