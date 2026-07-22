Usuarios de la playa de Traba critican el mal estado de la pasarela de madera 

Estado de la pasarela de Traba en uno de los tramos EC

Usuarios de la playa de Traba, en el municipio de Laxe, se quejan del mal estado que presenta la pasarela de madera que bordea todo el litoral. En algunos tramos hay tablas sueltas, otras rotas y también muy deterioradas por el paso del tiempo. El arenal es muy concurrido por surfistas y por vecinos de la zona, que acuden para huir de otros lugares más masificados.

Residentes y turistas coinciden en que se trata de un entorno de belleza incomparable, pero, sin embargo, las infraestructuras no cuentan con el mantenimiento adecuado y se van deteriorando con el paso del tiempo, suponiendo también un serio peligro para los usuarios, por lo que exigen al Gobierno local que tome las medidas oportunas.

Las quejas sobre el mal estado de la pasarela también se extendieron en los últimos días a las redes sociales y los usuarios lamentan que no se tome ninguna medida. En la zona de la laguna, las infraestructuras “están desmanteladas, desfeitas, queimadas co paso do tempo e podres”, denuncia Vicente Lema en las redes. Recuerda que esa pasarela se ha instalado hace veinte años, por lo que desde entonces necesita labores de reparación. Además, indicó que el pasado año una pareja sufrió un accidente en la misma pasarela, pero continúan en mal estado.

El BNG de Laxe también denunció recientemente el mal estado en el que se encuentran las pasarelas de la playa urbana, con peligro para los usuarios. Por otra parte, la Xunta anunció hace un mes un proyecto de restauración para la laguna de Traba, con una inversión de 2,5 millones, por lo que se necesita una reparación urgente de las infraestructuras que se encuentran en su entorno.