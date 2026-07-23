A Laracha, Dumbría, Carnota y Tordoia preparan sus operativos para el eclipse del 12 de agosto

Junta de seguridad del Concello de Dumbría para el seguimiento del eclipse S.G.

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, presidió este jueves las juntas extraordinarias de seguridad para coordinar el operativo del eclipse del 12 de agosto en los concellos de Carnota, Tordoia, Dumbría, A Laracha y Melide, con la participación de las administraciones y de los organismos competentes en materia de seguridad, tráfico, protección civil y emergencias.

Los concellos informaron de los diferentes puntos que se habilitarán para ver el fenómeno, en previsión de que acudan miles de personas. El Concello de A Laracha es el contará con contará con un mayor aforo, pudiendo acoger a unas 7.200 personas en tres espacios estratégicos con excelentes condiciones para la observación y la posibilidad de aparcamientos cercanos. Se trata del Castro de Montes Claros, con una capacidad estimada de 700 personas; el mirador de Santa Marta, que podrá acoger a unas 500 personas; y la localidad de Caión, sobre todo en la playa y en el paseo marítimo, donde se podrán concentrar hasta 6.000 personas.

La villa marinera será uno de los puntos de referencia para seguir el eclipse, al tratarse de uno de los lugares con mayor tiempo de visualización del fenómeno, tal como subrayan desde el Gobierno local. Por este motivo, entre las medidas acordadas figura la regulación de los accesos a Caión.

Así, desde unas tres horas antes del eclipse (previsto para las 20.20 horas) cuando se detecte la saturación de los estacionamientos se procederá al corte de acceso desde la glorieta de la carretera provincial DP-0514, y los vehículos serán derivados al aparcamiento disuasorio junto al pabellón polideportivo de Xermaña, desde donde funcionará un servicio gratuito de autobús lanzadera hasta la plaza Eduardo Vila Fano. Además, habrá un incremento de las fuerzas de seguridad y se mantendrá operativo el servicio de salvamento en la playa finalizar el eclipse.

En Carnota el Concello ha fijado cinco puntos de observación con capacidad para más de 6.500 personas. Se trata del Faro de Punta Insua (Lariño), con aforo de 2.750 personas; el área de Mar de Lira, para 900; la zona de Boca do Río (San Mamede), para 975; el mirador de Fontevella en Caldebarcos, para 850; y el paseo marítimo de O Pindo, para 1.050 personas.

El Concello de Dumbría tendrá como principal espacio para seguir el eclipse el mirador do Ézaro, con capacidad para acoger a unas 500 personas, tal como informaron a la subdelegación del Gobierno.

En el caso de Tordoia, el Concello propuso como punto de observación el campo de fútbol da Rega, en Cabaleiros, también con un aforo máximo para 500 personas.