Cerceda rinde tributo a su “cochiño” en el Día de Galicia

La Festa do Cochiño en una de sus ediciones anteriores IG

Cerceda rinde tributo a su particular "cochiño" en el día grande de Galicia. El parque do Acevedo acoge este sábado 25 de julio la XVIII Festa do Cochiño, con la gastronomía, música y artesanía como principales protagonistas.

La comida comenzará a partir de las dos de la tarde, con degustación de cochinillo, churrasco, pulpo y otros productos de la cocina gallega. Desde las 15.30 horas los más pequeños podrán disfrutar con hinchables y juegos en el mismo lugar. Como es habitual en esta fiesta, la música de las grandes orquestas empezará a sonar muy temprano, desde las 20.00 horas, con Los Satélites y París de Noia.

Durante toda la jornada también sonará la música del grupo Faíscas da Pontragha y de la charanga Santa Compaña. Para culminar la fiesta, fuegos artificiales a partir de las 23.00 horas.