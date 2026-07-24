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Bergantiños

Cerceda rinde tributo a su “cochiño” en el Día de Galicia

El parque do Acevedo acoge la popular fiesta gastronómica este sábado 25 de julio 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
24/07/2026 16:23
La Festa do Cochiño en una de sus ediciones anteriores
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Cerceda rinde tributo a su particular "cochiño" en el día grande de Galicia. El parque do Acevedo acoge este sábado 25 de julio la XVIII Festa do Cochiño, con la gastronomía, música y artesanía como principales protagonistas. 

La comida comenzará a partir de las dos de la tarde, con degustación de cochinillo, churrasco, pulpo y otros productos de la cocina gallega. Desde las 15.30 horas los más pequeños podrán disfrutar con hinchables y juegos en el mismo lugar. Como es habitual en esta fiesta, la música de las grandes orquestas empezará a sonar muy temprano, desde las 20.00 horas, con Los Satélites y París de Noia.

Durante toda la jornada también sonará la música del grupo Faíscas da Pontragha y de la charanga Santa Compaña. Para culminar la fiesta, fuegos artificiales a partir de las 23.00 horas.

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