Cuatro comercios bergantiñáns, distinguidos por el impulso del gallego

La entrega de los premios a los comercios de Bergantiños por el impulso del gallego Cedida

El BNG de Bergantiños entregó este jueves en Ponteceso los Premios BNG (Bergantiños Negocios en Galego), unos galardones con los que reconoce a empresas de la comarca que utilizan el gallego con normalidad en su actividad diaria y contribuyen a reforzar la presencia del idioma en el ámbito económico.

En esta primera edición, que da continuidad a los antiguos Premios Patria e Lingua, fueron distinguidos Fíos de Cores, de Ponteceso; Libraría Risón, de Laxe; María Moda, de A Laracha; y Lenda, de Carballo. Los responsables de cada establecimiento recibieron el reconocimiento de manos de los portavoces municipales del BNG de las localidades en las que desarrollan su actividad.

La formación nacionalista destacó que estos negocios demuestran que el gallego también es una lengua útil para la empresa, la innovación y la atención a la clientela. Según el BNG, los premiados incorporan el idioma de forma natural a su forma de trabajar, generando cercanía y confianza con los consumidores.

El acto se celebró en la Eira Bar de Ponteceso y contó con las intervenciones de la portavoz local, Fátima Rodríguez; el alcalde de Carballo, Daniel Pérez; y la diputada del Parlamento gallego Olalla Rodil. También asistieron representantes nacionalistas de los municipios de la comarca, entre ellos el diputado autonómico Óscar Insua y el responsable comarcal del BNG, Xosé Manuel Pose.