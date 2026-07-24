El "cochiño" abre apetito en Cerceda mientras Camariñas y Corcubión están inmersos en el pasado

Este viernes empezó una nueva edición del Mercado Medieval de Corcubión que llenará el municipio de visitantes este fin de semana Cristian Trillo

La Costa da Morte vive un nuevo fin de semana repleto de celebraciones, con la festividad del Apóstol como principal protagonista en prácticamente todos los concellos, aunque las actividades se multiplican por toda la zona. La Festa do Cochiño de Cerceda es el principal evento gastronómico de esta jornada de sábado, que dará comienzo en el campo do Acevedo a partir de las 14.00 horas, con degustación de cochinillo, churrasco, pulpo y otros productos de la cocina gallega.

También habrá hinchables para los más pequeños por la tarde, animación musical durante toda la jornada, y a partir de las 20.00 horas, música con las orquestas Los Satélites y París de Noia. Para culminar la fiesta, fuegos artificiales a partir de las 23.00 horas. En la misma jornada, dos citas obligadas son los mercados medievales de Corcubión y de Camariñas, que arrancaban este sábado.

En la villa de San Marcos ya comenzaba la fiesta temprano, con yincanas y el desfile de los infantes, muy concurrido y animado. Puestos de artesanía, espectáculos callejeros, música, cetrería y gastronomía son algunas de las propuestas del mercado, que continuará hasta el domingo. A las 12.30 será el pregón a cargo de la actriz corcubionesa Judith Fernández, que dará el pistoletazo de salida oficial.

La villa vecina de Camariñas también ha retrocedido al pasado y este sábado será su día grande con la recreación del desembarco del rey Alfonso IX, que será recibido por una amplia comitiva a partir de las 12.00 horas. Por la tarde se celebra la Festa do Marisco, con degustación de percebes y mejillones, y mañana domingo, caminata hacia Cereixo por la mañana, y de tarde, recreación de la leyenda de la dama que llevó el encaje a Camariñas, y después, desfile.

Sin salir del municipio de Camariñas, este sábado se celebra una nueva edición de la Festa da Praia de Xaviña, en el área recreativa de Ariño, con misa, sardiñada popular y música. La parroquia carballesa de Artes celebra también hoy otro encuentro gastronómico, su IX Xantar Campestre a partir de las 14.00 horas.

También en Carballo, la parroquia de Sísamo celebra el día grande del Apóstol, con misa solemne a las 13.30 horas, sesión vermú y verbena. Las fiestas del Apóstol se suceden en otros lugares como Mens (Malpica), Pasarela y Cereixo (Vimianzo), Loroño (Zas), Ameixenda (Cee) o Vilaño, en A Laracha, entre otros muchos.

En la parroquia larachesa de Vilaño este domingo se celebra el 'Atardecer no Castro', en las inmediaciones del yacimiento del Montes Claros, a partir de las 17.00 horas, con variedad de actividades. Y a partir de las 20.00 horas, música con Irma Macías y Luís Pinto, Daniela Montes y para culminar, Sés.

En la zona portuaria de Malpica también habrá mucha música este sábado, con la quinta edición del Balea Fest, que organiza la asociación Campal, en colaboración con el Concello y la Cofradía de Pescadores. Los conciertos empezarán a la dos de la tarde y se prolongarán hasta la noche. Habrá una carpa y degustación de paella.

En la parroquia de Muíño, en Zas, este sábado es la víspera de la romería de Santa Margarita, en la que se esperan cientos de personas. Además de la fuerte devoción por la santa, las meriendas campestres son una de las señas de identidad de la fiesta, que, al coincidir a domingo, todavía habrá una mayor afluencia. Este sábado habrá una procesión desde la iglesia parroquial hasta la ermita para llevar las imágenes, música y juegos en el campo. El domingo habrá misa solemne a las 13.00 horas, sesión vermú y verbena con las orquestas Ritmo Joven y Charleston Big Band, y por la tarde, disco Full.