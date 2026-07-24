Integro y La Caixa impulsan un nuevo espacio de estimulación multisensorial para personas con discapacidad

El presidente de Íntegro y la directora de la oficina de Baio en la firma del convenio EC

La asociación Íntegro y la Fundación "la Caixa", a través de la acción social de la oficina de CaixaBank en Baio, dirigida por María Martínez, acaban de firmar un convenio de colaboración que permitirá poner en marcha el proyecto "Do Residuo ao Benestar", una iniciativa destinada a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo del rural de la Costa da Morte.

El acuerdo, dotado con una aportación de 5.000 euros, hará posible la creación de un aula de estimulación multisensorial en el centro de día de Íntegro, un recurso pensado para ofrecer terapias especializadas a las personas usuarias con mayores necesidades de apoyo. A través de diferentes estímulos sensoriales, este espacio contribuirá a favorecer su bienestar emocional, la comunicación, la estimulación cognitiva y la relajación, adaptando cada intervención a las capacidades e intereses de cada persona.

El proyecto incluye también una segunda línea de actuación en el centro ocupacional, donde los usuarios participarán en la elaboración de materiales destinados a las propias terapias mediante el uso de nuevas tecnologías. De esta forma, se fomenta la adquisición de competencias digitales, la creatividad y la participación activa en un proceso que tiene un impacto directo en su propio bienestar y en el de sus compañeros.

Desde Íntegro agradecen la colaboración de La Caixa, que permitirá la utilización de estos nuevos recursos terapéuticos.