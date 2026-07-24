La Xunta cuenta con 20 proyectos para el uso de IA en la Administración

En el ámbito turístico, la Xunta trabaja en la creación de un asistente para facilitar a los visitantes el diseño de rutas personalizadas Javier Alborés

La Xunta de Galicia tiene en marcha una veintena de proyectos de inteligencia artificial (IA) para la Administración, los servicios públicos o la gestión del territorio, de los cuales diez están en fase de producción. Para garantizar la eficiencia, los derechos y la seguridad de las personas y la alineación con los valores institucionales y normativos de Galicia, estos sistemas están siguiendo un modelo de gobernanza que establece diferentes fases para el seguimiento de su evolución (desde que son ideados hasta que son desactivados), así como las funciones de cada uno de los órganos administrativos implicados.

Entre los proyectos que ya están en fase de producción destacan los relacionados con la salud, como AZMed o Gleamer, con algoritmos de IA para la ayuda al diagnóstico de radiografías.

También hay iniciativas relacionadas con la gestión del monte o la lucha contra los incendios, como Ailume, que detecta fuegos a partir de imágenes de vídeo en tiempo real; Lumeia, que detecta fuegos en la red de videovigilancia forestal; o Savfor_savia, que detecta plagas en árboles y plantas a partir de incidencias comunicadas por la ciudadanía.

La Xunta de Galicia tiene en marcha también Emieg, para identificar necesidades del mercado laboral y proponer acciones formativas en función de esas demandas. En el ámbito de la Administración hay herramientas para agilizar los sistemas de registro de entrada de documentos, para las tramitaciones de Política Social o una adaptación de Copilot para las personas que trabajan en la Administración pública gallega.

Entre los proyectos que están en fase de desarrollo, se encuentran asistentes virtuales para facilitar las tareas y prestar soporte a trabajadores públicos, o herramientas de lenguaje para facilitar la comprensión por parte de los usuarios de los procedimientos y servicios de la Administración electrónica.

En el ámbito del turismo se están desarrollando un asistente virtual para profesionales y otro para facilitar a los visitantes el diseño de rutas turísticas personalizadas.

La memoria digital de Galicia, recogida en Galiciana, contará con nuevas capacidades de inteligencia artificial para responder consultas formuladas en lenguaje natural, así como para la gestión de los datos.

Entre los proyectos que están en fase de pilotaje o pruebas destacan los relacionados con la promoción del uso del gallego, la traducción automática o la síntesis de voz; un asistente conversacional para el personal de las oficinas de empleo; un sistema de análisis de audios para evaluar el aprendizaje en centros de FP de Hostelería y Turismo; o el uso de capacidades de IA para la consulta de expedientes judiciales con lenguaje natural. También está en fase de pruebas la integración de la IA en la Plataforma Territorio Inteligente para, entre otros aspectos, poder hacer simulación de escenarios.

Modelo de gobernanza

Para el desarrollo y funcionamiento de los sistemas de IA, la Xunta cuenta con un modelo de gobernanza que establece las diferentes fases del ciclo de vida de los proyectos de inteligencia artificial teniendo en cuenta las exigencias del Reglamento (UE) 2024/1689, que es la ley europea de IA, y de la Ley 2/2025 de Galicia, para el desarrollo e impulso de la IA en la comunidad.

De acuerdo con este ciclo, habrá una fase preliminar (con tres etapas) para identificar las oportunidades, valorar la viabilidad y analizar los riesgos. En la fase de diseño (con dos etapas), se definen las necesidades funcionales y la arquitectura técnica, así como los datos que va a necesitar el sistema. La tercera fase, de implantación (con tres etapas), afronta la construcción, integración y validación del sistema de IA garantizando su fiabilidad técnica, el cumplimiento normativo y la coherencia con los principios éticos. La última fase, de operación, cuenta con dos etapas para la monitorización del rendimiento, el mantenimiento o la mejora continua; así como el control de la retirada progresiva del sistema en caso de desactivación.

Todo este proceso será gestionado bajo la dirección de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, con la participación de la Comisión Estratéxica da IA, las personas comisionadas de IA en cada departamento, las unidades tecnológicas responsables, las unidades promotoras funcionales y las personas delegadas de Protección de Datos.