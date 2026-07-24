La Xunta invertirá 3,1 millones en renovar el firme de ocho carreteras de la Costa da Morte
La actuación permitirá intervenir en cerca de 65 kilómetros de vías de alta capacidad y carreteras autonómicas que discurren por diez municipios
La Xunta adjudicó por 3,08 millones de euros las obras de renovación del firme en ocho carreteras autonómicas que atraviesan diez municipios de la Costa da Morte.
La actuación permitirá intervenir en cerca de 65 kilómetros de vías de alta capacidad y carreteras autonómicas que discurren por Cabana, Cee, Fisterra, Laxe, Muxía, Vimianzo, Zas y Santa Comba, además de A Baña y Muros.
Las obras afectarán a la vía de altas prestaciones VG-1.4 (Cee-Sardiñeiro) y a las carreteras AC-404, AC-429, AC-440, AC-444, AC-546, AC-550 y AC-552.
Los trabajos, adjudicados a Construcciones López Cao, consistirán en la rehabilitación superficial del pavimento para mejorar el estado del firme, incrementar la seguridad vial y prolongar la vida útil de estas infraestructuras.
La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas estima un plazo de ejecución de seis meses y señala que todas las actuaciones se desarrollarán dentro del dominio público existente, por lo que no será necesario realizar expropiaciones.