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Bergantiños

La Xunta mantiene la prealerta por escasez de agua en la cuenca del río Anllóns

Los concellos incluidos en la zona de prealerta deberán remitir diariamente a Augas de Galicia los datos de consumo para facilitar el seguimiento de la situación.

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
24/07/2026 17:47
Río Anllóns a su paso por el centro de Carballo (13)
Río Anllóns a su paso por el centro de Carballo (13)
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La Xunta de Galicia mantendrá la situación de prealerta por escasez moderada de agua en la cuenca del río Anllóns, una decisión adoptada este viernes por la Oficina Técnica da Seca tras analizar la evolución de los caudales y las previsiones meteorológicas.

La medida afecta a los municipios de Cabana, Carballo, Cerceda, Coristanco, A Laracha, Malpica, Ponteceso, Tordoia y Zas, además de Arteixo.

El Anllóns lleva muy poco caudal a su paso por Carballo

Carballo apela al consumo responsable de agua ante la prealerta por sequía en la cuenca del Anllóns

Más información

Aunque el conjunto de la demarcación Galicia-Costa continúa en situación de normalidad y los embalses destinados al abastecimiento presentan una ocupación del 83,09%, Augas de Galicia mantendrá un seguimiento intensivo de los caudales del Anllóns y del consumo de agua en los municipios afectados.

La Xunta recomienda a la ciudadanía realizar un uso responsable del agua, evitando consumos innecesarios como el llenado de piscinas o el riego con agua potable. Asimismo, insta a los ayuntamientos a reducir usos no esenciales, como el baldeo de calles, el riego de jardines o las duchas de agua potable en las playas.

Río Anllóns a su paso por el centro de Carballo (4)

Los concellos afectados por la prealerta por sequía en el Anllóns piden a la ciudadanía un consumo moderado del agua

Más información

Los concellos incluidos en la zona de prealerta deberán remitir diariamente a Augas de Galicia los datos de consumo para facilitar el seguimiento de la situación.

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