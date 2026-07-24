Playas y faros consolidan a la Costa da Morte entre los destinos favoritos de los viajeros

El Faro de Fisterra, uno de los enclaves más visitados de la provincia de A Coruña Archivo

“Maravillosa”, “un lugar mágico”, “una joyita desconocida”, “paisajes impresionantes” o “perfecta para ver el atardecer”. Son algunas de las expresiones que utilizan viajeros de Reino Unido, Bélgica, Italia, Portugal, Australia o España para describir la Costa da Morte después de recorrerla.

Sus opiniones, sitúan veinte recursos de la comarca entre los cien mejor valorados de toda la provincia de A Coruña de TripAvisor y dibujan una imagen muy definida del destino: un territorio donde el paisaje, el océano y la tranquilidad continúan siendo los grandes protagonistas. El listado confirma el extraordinario peso que la Costa da Morte mantiene entre los principales atractivos turísticos de la provincia, solo por detrás de Santiago de Compostela y A Coruña.

Uno de cada cinco lugares incluidos en el Top 100 pertenece a la comarca, un dato que habla por sí solo del interés que despierta este territorio entre quienes lo visitan.

Un territorio auténtico

Los viajeros hacen hincapié en la costa “salvaje”, de playas inmensas en las que todavía es posible caminar durante minutos sin cruzarse con nadie, de faros levantados frente al océano, de acantilados donde el viento y el mar dominan el paisaje y de atardeceres capaces de justificar por sí solos el viaje. Muchos reconocen que esperaban encontrar un destino conocido, pero no imaginaban un territorio que hubiera conservado tan intacta su personalidad.

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Incluso un visitante británico compara Fisterra con Land’s End, el cabo más occidental de Inglaterra. Explica que esperaba un lugar mucho más explotado turísticamente y que terminó descubriendo justo lo contrario. “Los romanos lo llamaban el fin del mundo y, al ver esta costa escarpada, se entiende perfectamente por qué”, escribe. Esa misma sensación de autenticidad es destacada por muchos viajeros que valoran, precisamente, la ausencia de masificación como uno de los grandes valores de la comarca frente a otros destinos de Galicia y España.

Las playas ocupan un lugar protagonista en buena parte de las recomendaciones. Langosteira recibe elogios por su amplitud y seguridad; Mar de Fóra sorprende por su belleza y por las puestas de sol; Laxe es definida por un visitante como “una joyita desconocida”; mientras que Razo, O Rostro, Balarés o la Praia dos Cristais aparecen asociadas a la tranquilidad, la limpieza y el contacto directo con la naturaleza. Los visitantes no valoran las infraestructuras, sino las sensaciones que transmiten unos arenales que conservan una imagen muy distinta a la de otros destinos más concurridos.

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Lo mismo ocurre con los faros. El de Fisterra, Cabo Vilán o Touriñán no reciben únicamente elogios por su valor patrimonial. Los viajeros destacan la fuerza del Atlántico, del sonido del viento, de la inmensidad del horizonte y de la impresión que produce contemplar el océano desde algunos de los puntos más occidentales de Europa. Para muchos, son lugares donde detenerse durante largo tiempo sin hacer otra cosa que observar el paisaje.

Las personas que visitan la comarca también ponen en valor otros espacios que completan esa experiencia. La Fervenza do Ézaro sigue sorprendiendo por ser una de las escasas cascadas europeas que desembocan directamente en el mar y numerosos visitantes recomiendan acudir tras varios días de lluvia para contemplarla con todo su esplendor.

Los Camiños

El santuario da Virxe da Barca continúa emocionando a quienes prolongan el Camino hasta Muxía, mientras que el Camiño dos Faros es calificada como una ruta capaz de resumir la esencia de la Costa da Morte gracias a la sucesión de playas, acantilados, bosques y pequeños pueblos marineros. Por eso son miles las personas que los transitan todos los años.

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Los visitantes coinciden en sus halagos a la Costa da Morte y lo identifican como un territorio diferencial en la provincia. Hablan de paz, silencio, naturaleza, autenticidad y de paisajes difíciles de olvidar. Apenas aparecen referencias a grandes infraestructuras turísticas o al ocio convencional. Lo que más recomiendan es detenerse, caminar, contemplar el mar y dejar que el territorio marque el ritmo de la visita.