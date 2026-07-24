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Bergantiños

Unto Vello, Radio Cos, Mondra y Do Rivés, principales actuaciones de la Festa Galega de Malpica 

Las agrupaciones folclóricas del municipio completarán el cartel festivo el 14 y 15 de agosto 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
24/07/2026 20:23
El artista Mondra actuará el 15 de agosto en Malpica
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El Concello de Malpica acaba de presentar su programación para la XVII Festa Galega, que se celebrará los días 14 y 15 de agosto en la localidad, en el recinto del Travelift, en la zona portuaria. Agrupaciones folclóricas y artistas de referencia del panorama actual gallego como Mondra, Unto Vello, Radio Cos y Do Rivés completan el programa festivo. 

La programación dará comienzo el viernes 14 de agosto a las 21:30 horas con la actuación de AC Raigañas (Vilatuxa e Baralloas). A las 22:00 horas será el turno de ACD Carcaxía (Meigallo e Riola), continuando a las 22:30 horas con Unto Vello. La primera noche rematará a las 23:40 horas con la  actuación de Radio Cos. 

El sábado 15 de agosto abrirá la programación musical a las 22:00 horas con AC Malante (Os Gaiteiros das 11). A las 22:30 horas actuará la formación Do Rivés, que acaba de estrenar su primer disco, mientras que  Mondra será el encargado de cerrar la séptima edición de la Festa Galega. 

Coincidiendo con esta celebración, Malpica acogerá también la XIII Feira Mariñeira, del 14 al 16 de agosto en la calle principal de la villa, con un amplio programa de actividades, animación, artesanía y gastronomía, convirtiendo el municipio en un referente del ocio y de la cultura durante todo el fin de semana. 

O alcalde de Malpica, Eduardo Parga Veiga, destacó que “a Festa Galega é unha cita plenamente consolidada que pon en valor a nosa identidade, a nosa música e as nosas tradicións, ao tempo que contribúe a dinamizar a actividade social e económica do municipio durante o verán”. 

Por su parte, la concejala de Cultura, Noelia Freijeiro, señaló que su intención es que la “Festa Galega siga sendo un escaparate para o talento das agrupacións locais e, ao mesmo tempo, un escenario no que tamén teñan cabida formacións e artistas de referencia da música galega. Esa combinación é a que fai medrar este evento edición tras edición e o consolida como unha cita imprescindible do verán en Malpica.”

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