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Bergantiños

La Festa do Cochiño vuelve a llenar Cerceda en un gran jornada gastronómica

Más de mil kilos del mejor cochinillo se sirvieron este sábado en O Acevedo durante la principal cita de este fin de semana

A. Pérez Cavolo
25/07/2026 19:20
O Acevedo, en Cerceda, volvió a reunir a cientos de personas para disfrutar de la Festa co Cochiño que celebró este sábado su 28ª edición
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La 28ª Festa do Cochiño volvió a confirmar este sábado su tirón popular al reunir a cientos de personas en el parque de O Acevedo, en Cerceda. Vecinos y visitantes llenaron desde el mediodía las carpas instaladas para disfrutar de una de las citas gastronómicas más veteranas del calendario festivo del municipio, en una jornada marcada por el buen ambiente, la música y la gastronomía. 

La degustación arrancó a las 14.00 horas con el cochinillo como gran protagonista, acompañado de otras propuestas como churrasco y pulpo. Casi mil kilos del mejor cochinillo llenaron las brasas instaladas para la ocasión, dejando un gran olor que llegaba hasta la carretera. 

Mucha animación

Las largas mesas instaladas bajo las carpas permanecieron ocupadas durante buena parte de la tarde por grupos de familiares y amigos, mientras numerosos visitantes recorrían el recinto y disfrutaban también de los puestos de comida y de los hinchables gratuitos habilitados para los más pequeños. 

Galería

El cochiño vuelve a reinar en Cerceda

O Acevedo, en Cerceda, volvió a reunir a cientos de personas para disfrutar de la Festa co Cochiño que celebró este sábado su 28ª ediciónVer más imágenes

La animación comenzó desde primera hora con las actuaciones del grupo Faiscas da Pontraga y de la charanga Santa Compaña, que pusieron música al encuentro gastronómico y contribuyeron a mantener el ambiente festivo durante toda la jornada. 

La celebración continuará por la noche con la verbena amenizada por las orquestas Los Satélites y París de Noia, dos de las grandes orquestas en Galicia, además de un espectáculo de fuegos artificiales que pondrá el broche final a una edición que vuelve a demostrar el poder de convocatoria de la Festa do Cochiño, que ya prepara su próxima edición

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