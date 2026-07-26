La Xunta instalará 170 puntos de información en municipios rurales para facilitar el acceso a servicios de empleo

Interior de una Oficina de Empleo cedidas cedida

La Xunta va a instalar 170 nuevos puntos de información en dependencias de ayuntamientos rurales de Galicia para acercar los servicios de intermediación y orientación laboral a los demandantes de empleo que viven en ellos y facilitar el acceso de esta población a estas prestaciones.

La medida se materializará una vez que se adjudique el contrato que licitó la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), por un importe de más de 800.000 euros, para que esta parte de los servicios que presta la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración estén disponibles en estos municipios.

De este modo, la Xunta busca mejorar la gestión de la oferta y de la demanda de empleo en estos municipios democratizando el acceso a los servicios públicos y minimizando la brecha digital y territorial.

La selección de las localizaciones de estas infraestructuras –en formato tótem o kiosko– se basará en un modelo de priorización según la distancia de cada municipio respecto a su oficina de empleo de referencia —priorizando a los núcleos con un mayor grado de aislamiento geográfico— y el volumen de desempleados inscritos, garantizando así tanto la cobertura de las necesidades de las poblaciones más desconectadas como la viabilidad de uso.

“El objetivo es maximizar el impacto social e institucional de la inversión en el territorio, apoyando el desarrollo del empleo local, dinamizando la economía de cada zona y fijando población en el territorio”, indica la Xunta.

Oficina de empleo cedida

La implantación en el territorio de estos dispositivos, una vez adjudicado el contrato –que cuenta con financiación europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)–, se llevará a cabo entre este año y el que viene y permitirá acercar a esos ayuntamientos servicios que en el resto de Galicia ofrecen tanto las oficinas del Servizo Público de Emprego (SPEG) como los cajeros –semejantes a los que se van a instalar en el rural– existentes en ellas.

Cajeros autoservicio

En el marco del proceso de renovación del SPEG, al que el Gobierno gallego destina este año ocho millones de euros, la Xunta acaba de completar este 2026 la instalación de cajeros autoservicio en el conjunto de las 54 oficinas de empleo de Galicia para garantizar la cobertura de todo el territorio y dar respuesta a las necesidades de una ciudadanía cada vez más digitalizada, en un contexto en el que las renovaciones telemáticas de la demanda de empleo pasaron del 33% en 2019 a superar el 90% en la actualidad.

Se trata de una medida adoptada tras los resultados de la fase piloto de implantación de cajeros autoservicio en las oficinas de empleo, una experiencia desarrollada desde diciembre de 2024 en Pontevedra y su comarca, A Coruña centro y Santiago norte y que registró más de 2.000 gestiones para trámites de renovación o recuperación de la demanda de empleo, contribuyendo así a una atención más autónoma, ágil y eficiente y avanzando hacia un servicio más eficaz, centrado en el asesoramiento personalizado y en la adaptación a las necesidades reales del mercado.

La incorporación de estos dispositivos, junto con la reducción de la carga administrativa en las oficinas, supone un avance clave para ahondar en un modelo de atención más eficiente, con el foco en la empleabilidad y en la cobertura de vacantes. En este nuevo enfoque, según el Ejecutivo autonómico, los espacios de atención se consolidan como ámbitos de mayor valor añadido, basados en el trato directo e individualizado, lo que permitirá intensificar la labor del personal técnico y orientador e impulsar actuaciones como la orientación individualizada, las acciones grupales o la conexión con el tejido empresarial local.

uno de los cajeros autoservicio del SPEG cedida

La herramienta EMi

En este contexto, cobran especial relevancia herramientas innovadoras ya implantadas en el SPEG, como EMi, basada en IA y reconocida por la Comisión Europea. Esta solución, operativa en las 54 oficinas de Galicia, permitió ya el perfilado competencial de más de 110.000 personas. A esto se suma el programa de seguimiento intensivo de la demanda de empleo, orientado a mejorar la atención de los perfiles con mayores dificultades de inserción y a optimizar los recursos disponibles.

Gestiones disponibles

Los cajeros autoservicio están diseñados como una herramienta de uso sencillo y guiado y, a través de ellos, se pueden llevar a cabo gestiones esenciales como la renovación de la demanda de empleo, así como su recuperación en caso de baja. También permiten solicitar cita previa, acceder a la petición en los servicios de orientación laboral y obtener informes administrativos que se remiten directamente al correo electrónico del usuario.

Modernización del SPEG

El proceso de digitalización y refuerzo de los canales de atención a la ciudadanía se enmarca en el presupuesto global destinado al proceso de modernización del SPEG, un plan en el que también incluye la renovación de las oficinas —con equipamiento, obras y nuevas infraestructuras— y el impulso de las nuevas tecnologías a favor de la empleabilidad, como el desarrollo de la herramienta EMi con una aportación de un millón de euros.