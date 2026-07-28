El certamen Antón Zapata de Laxe cumple 20 años fomentando la creación poética

El Solpor Poético en la pasada edición IG

El Concello de Laxe convoca una nueva edición del Certamen de Poesía Antón Zapata, que cumple 20 años. El concurso dedicado a la figura del poeta laxense pretende fomentar la creación poética y poner en valor el talento de personas de todas las edades.

El plazo para presentar los trabajos ya está abierto y podrán entregarse hasta el próximo 20 de agosto. Habrá premios en las categorías infantil, juvenil y adulta, como es habitual en todas las ediciones. En la infantil podrán participar los niños hasta 11 años; en la juvenil, de 12 a 25; y en la adulta a partir de esa edad. Una vez conocidos los ganadores, los premios se entregarán en el Solpor Poético que se celebrará en el marco de la playa de los Cristales.

Noite Starlight

Por otra parte, el próximo 1 de agosto la playa de Soesto se convertirá en un lugar privilegiado para conocer los secretos del cielo nocturno de la mano del físico y divulgador científico Jorge Mira, con una Noite Starlight. Será a partir de las 23.30 horas en este lugar del municipio laxense.

El evento estaba previsto para el pasado sábado 25 de julio, pero tuvo que ser aplazado porque las condiciones meteorológicas no eran las adecuadas.