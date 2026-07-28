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Bergantiños

Los oleiros ponen en valor la alfarería tradicional de Buño 

El jueves 30 comienza la Mostra de Olería, que se prolongará hasta el 2 de agosto

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/07/2026 20:23
Mostra da Olería de Buño (27)
Exhibición al torno en la pasada edición de la Mostra de Olería
IG
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La localidad de Buño (Malpica) acoge desde este jueves hasta el domingo 2 de agosto la XLI Mostra de Olería, donde se pone en valor la alfarería y los métodos tradicionales de este oficio centenario. Para animar la primera jornada habrá música a cargo de la asociación de música y baile tradicional Malante. 

Las exhibiciones de torno son uno de los principales atractivos del certamen, y el viernes correrán a cargo de Pablo Rodríguez, de Risco Estudio, a partir de las 13.00 horas. A las cinco de la tarde dará comienzo un obradoiro de barro para los más pequeños a cargo de Alfarería O Rulo, Alfarería Feituras y Ana Visos. También habrá animación infantil e hinchables y música tradicional con el grupo Os Jaitas Blue

El sábado será el día grande con la II Cocedura Tradicional Aberta, donde las personas que lo deseen podrán llevar sus propia piezas para su “cocción” en el horno romano del siglo SXIII. Por la mañana se cargarán las piezas, para el posterior encendido y el domingo serán las labores de descarga para recoger los productos almacenados. 

Además, el sábado por la noche tendrá lugar la Festa da Carroa, recreando las celebraciones de antaño cuando se realizaban este tipo de labores, con música y cena. El domingo por la mañana habrá nuevas exhibiciones al torno con Rubén, de Risco Estudio, y por la tarde, con Antonio Pereira, O Rulo, además de música y baile tradicional con la asociación Raigañas para amenizar la jornada. Durante los cuatro días las casetas de exposición y venta de olería estarán abiertas en horario de mañana (de 11.00 a 14.00 horas), y de tarde, 17.00 a 21.00 horas.

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