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Bergantiños

Una nueva jornada de intenso calor, con máximas de hasta 34 grados, llena las playas

La previsión es que este miércoles las temperaturas se normalicen

A. Pérez Cavolo
28/07/2026 17:56
La playa de Razo, en Carballo, a tope por la jornada de calor
La playa de Razo, en Carballo, a tope por la jornada de calor
Mar Casal
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La Costa da Morte volvió a sufre este martes una jornada marcada por las altas temperaturas, con valores que superaron ampliamente los 30 grados en el interior de la comarca y que llevaron a miles de personas a llenar las playas para combatir el calor. Aunque en la zona no existe ninguna alerta activa por altas temperaturas, el ambiente fue plenamente veraniego y dejó registros poco habituales para un mes de julio.

Según los datos de MeteoGalicia, la máxima más elevada de la zona se registró en Rus (33,8 grados).alcanzaron los 32 en Zas, 31,9 en Río do Sol (Coristanco), 31 en A Gándara (Vimianzo) y en Santa Comba.

En el litoral, el mar volvió a suavizar el ambiente, aunque el calor también fue notable, con 29 en Cee, 28 en Malpica y 24,1 en Camariñas.

En el centro de Carballo los termómetros marcados 34 grados
En el centro de Carballo los termómetros marcados 34 grados
Mar Casal

No obstante, en el casco urbano de Carballo la sensación fue todavía mayor. Algunos termómetros situados en el centro llegaron a marcar 34 grados alrededor del mediodía, una circunstancia que animó a numerosos vecinos a desplazarse a las playas de la comarca, que registraron una gran afluencia de bañistas durante toda la jornada y presentaron un aspecto propio de un fin de semana de agosto. Quien no puso ir a la playa, optó por refugiarse en las terrazas de los locales de hostelería.

El río Anllóns, este martes, a su paso por el parque de San Martiño de Carballo

La Costa da Morte, cerca de sufrir sequía con los ríos bajo mínimos

Más información

La previsión apunta, sin embargo, a un descenso progresivo de las temperaturas a partir de este miércoles. MeteoGalicia espera máximas de 24 grados en Carballo, Vimianzo y Cee, 23 en Camariñas, 23 en Santa Comba, 24 en Zas y 23 en Malpica, con intervalos nubosos. De cara al viernes aumentará ligeramente la probabilidad de lluvia, especialmente en el litoral, aunque las precipitaciones previstas seguirán siendo débiles y, en principio, insuficientes para aliviar la sequedad acumulada tras varias semanas con escasas lluvias.

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