La romería de Santa Marta de Soandres da el pistoletazo de salida a otro intenso fin de semana festivo 

La procesión de Santa Marta, este miércoles en Soandres Mar Casal

La romería de Santa Marta de Soandres abrió este miércoles un nuevo y intenso fin de semana festivo en la Costa da Morte. La parroquia larachesa vivió una jornada marcada por la tradicional misa y la procesión en honor a la santa, aunque este año el ambiente tuvo un claro componente reivindicativo. Decenas de vecinos participaron en una marcha convocada por la plataforma Stop Biogás A Laracha para reiterar su rechazo al proyecto de la planta de biogás, una protesta que sustituyó al habitual ambiente de romería y baile y convirtió la celebración en una demostración de unidad vecinal.

Las fiestas continúan desde este jueves con otro de los grandes referentes del verano bergantiñán: la Mostra da Olería de Buño, que abrirá sus puertas a las 12.00 horas y volverá a reunir a artesanos, demostraciones en vivo, música tradicional y actividades para todos los públicos. Durante cuatro jornadas habrá exhibiciones al torno, actuaciones folclóricas, talleres infantiles y la tradicional venta de piezas de alfarería. El sábado cobrará especial protagonismo la II Cocedura Tradicional Aberta en el Ecomuseo Forno do Forte, acompañada por música de Falso Escuadro durante la mañana y por la tradicional carroa nocturna, con churrasco, vino, agua y café, amenizada por Sete Estalos de AC Malante.

Los oleiros ponen en valor la alfarería tradicional de Buño Más información

Otra de las grandes citas del fin de semana será la Festa de San Fins do Castro, en Cabana, declarada de Interés Turístico. El sábado habrá dianas, alboradas, misas, actuación de la Banda Eduardo Pondal, la tradicional interpretación del Himno a San Fins, el Berro Seco, el Santo da Pólvora y sesión vermú con Los Españoles antes de una noche protagonizada por Horizon The Show y la propia orquesta Los Españoles. El domingo continuará la programación religiosa y musical con Ritmo.

Galería Imágenes de las fiestas de Santa Marta de Soandres Ver más imágenes

El calendario festivo se extenderá por prácticamente toda la comarca. Camelle celebrará las Festas do Carme con churrascada, procesión marítima, danza de arcos, Nueva Fuerza, Atenas y la macrodiscoteca Impacto. En Ponte do Porto volverá una de las citas gastronómicas más populares con el Caldo de Riola, mientras que Rodís, en Cerceda, organizará la sexta edición de la Romaría do Agro, con comida popular, actuaciones musicales y actividades durante toda la jornada.

En Cee coincidirán dos propuestas destacadas: el XIII FestiLires, que combinará música tradicional durante el vermú con conciertos nocturnos de Vai Rañala Meu, Xián Pais, Lgido y La Yaya DJ, y el XV Memorial Manuel Rebollar, que reunirá a las bandas municipales de Cee y Padrón en el Auditorio Baldomero Cores.

La Festa da Praia do Ézaro llegará cargada de actividades para toda la familia Más información

Corcubión recuperará la esencia del rural con la feria Saber Sabor da Aldea, mientras que Dumbría celebrará la 39ª Festa da Praia do Ézaro, con circo, sardinada, música tradicional, talleres, juegos populares, iluminación de la Fervenza do Ézaro y actuaciones de Gallaecia Small Band y la orquesta Nueva Fuerza.

Fisterra volverá a mirar al mar con la Festa do Longueirón, que incluirá degustaciones, desembarco pirata, encuentro pirata y actuaciones musicales durante dos jornadas. Muy cerca, Laxe recreará el ambiente corsario con la decimotercera edición del Mercado Pirata, mientras que Malpica sumará a la Mostra da Olería la II Festa Gastronómica da Sardiña, organizada por AC Campal en la zona del Travelift del puerto.

Laxe calienta motores para celebrar la XIII edición de su Mercado Pirata Más información

En Muxía regresarán las fiestas de San Isidro de Quintáns, con sardinada, procesiones, danza de espadas y actuaciones de Trébol y Fuego. A Laracha también vivirá un fin de semana intenso con las fiestas de Estramil, que incluyen pulpada, campeonato de tute, Festa dos Callos y verbenas, además de la Gran Sardiñada Popular de Caión, prevista para el sábado por la noche.

Ponteceso acogerá la V Motofesta, con ruta por la Costa da Morte, exhibiciones de stunt y ruta de antorchas, mientras que Pazos celebrará la Festa do Porco ao Espeto. En Corme se desarrollará la Feira Mariñeira Artesán, con puestos, pasacalles, música y actividades durante dos días.

La programación se completa con las fiestas de Freixeiro, en Santa Comba, las celebraciones de Sanfins de Cambeda, en Vimianzo, y las fiestas de la Virxe do Carme de Carantoña, también en el municipio vimiancés, que ofrecerán verbenas, sesiones vermú y actividades religiosas.