A Laracha destinará más de un millón de euros del remanente de inversiones 

Pleno ordinario este jueves en la Casa de Cultura de A Laracha IG

La Corporación de A Laracha aprobó este jueves un suplemento de crédito por importe de 1.063.242 euros, a financiar con cargo al remanente de tesorería para destinar a inversiones financieramente sostenibles. La propuesta fue aprobada por unanimidad de la Corporación.

El alcalde, José Manuel López Varela, explicó que los proyectos que se llevarán a cabo con estos fondos consisten en la renovación de la iluminación pública en el paseo marítimo de Caión, la expropiación de los terrenos afectados por el Plan Especial del Iglesario de Lestón, que transformará el entorno de la iglesia de San Martiño, la reforma del almacén del campo de fútbol A Porta Santa de Paiosaco y varias mejoras en infraestructuras viarias en las parroquias de Cabovilaño, Torás, Lendo, Vilaño, Lestón y Soandres.

También fue aprobada la modificación puntual de la Relación de Postos de Traballo (RPT), para adaptarse a las necesidades actuales de los servicios municipales, con el voto en contra del grupo socialista. Con el nuevo organigrama se abre la posibilidad de que determinados puestos pueden ser desempeñados indistintamente por personal laboral fijo o funcionario de carrera, así como la valoración de los puestos de nueva creación mediante el correspondiente sistema de complementos de destino y específicos.

También se modifica el cuadro de personal para incorporar las siete plazas que cuentan con dotación presupuestaria en el ejercicio de 2026. Las restantes incorporaciones previstas, que suman 19, se realizarán de forma progresiva en los siguientes ejercicios en función de las necesidades organizativas, de disponibilidad presupuestaria y de la normativa aplicable. A lo largo de este año se llevarán a cabo los procesos de promoción interna previstos en la RPT y durante el próximo se avanzará en los procesos de funcionarización del personal laboral fijo contemplado en la propuesta.

En este sentido, el alcalde afirmó que "quixeramos non ter as limitacións da taxa de reposición para poder convocar máis prazas que son necesarias para un mellor funcionamento dos servizos municipais".

En la sesión quedaron también aprobados por unanimidad los festivos locales para el 2027, que serán el martes de Entroido (9 de febrero) y el Día dos Milagres de Caión (8 de septiembre), como es habitual.

Ademas, se aprobó una moción de apoyo a la actualización del Plan Xeral de Normalización Lingüística que promueve la Xunta para el impulso de medidas que adapten el uso del idioma a todos los ámbitos de la vida pública.

Antes de finalizar el pleno, y debido a la presencia de miembros de la Plataforma Stop Biogás A Laracha en el público, el regidor expresó su reconocimiento al "esforzo que estades facendo", mostrando el apoyo del Gobierno local a su causa. López Varela concluyó expresando su firme rechazo a que la planta de biogás se instale en este término municipal.