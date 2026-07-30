Participantes en los campamentos de la Xunta, de visita en el Melga Cedida

Un grupo de jóvenes de los campamentos estivales de la Xunta visitó este miércoles las instalaciones del Melga de Ponteceso. El grupo estaba compuesto por 50 jóvenes de toda Galicia que se encuentran en el albergue Alalá Terra e Sons de Cabana de Bergantiños, con edades desde los 8 a los 12 años.

El grupo estaba al cuidado de las monitoras Gabriela Tajes, Andrea Grille, Lía Rodríguez e Inés Vieiro, que ejercía de coordinadora y representante del grupo. Con una duración de dos horas y media de visita, los integrantes del campus pasaron una jornada divertida al tiempo que conocieron los juegos tradicionales y el resto del museo de la mano del guía director Ricardo Pérez y Verdes.