El BNG acusa al PP de mantener un doble discurso sobre la gratuidad de la AG-55 

Concentración del BNG de Carballo para exir la gratuidad de la autovía Raúl López Molina

El BNG criticó las “contradicciones” del Partido Popular respecto a la eliminación de los peajes de la AG-55 y aseguró que los populares respaldaron las mociones presentadas por los nacionalistas en numerosos ayuntamientos de Bergantiños, Soneira y Fisterra, mientras que en la Xunta continúan rechazando su supresión.

La formación recuerda que inició esta campaña el pasado mes de marzo al considerar que la AG-55 es una infraestructura estratégica para el desarrollo económico y social de la Costa da Morte. Según el BNG, el PP apoyó la iniciativa en municipios como Carballo, Malpica, Laxe, Cabana, A Laracha, Coristanco, Ponteceso, Fisterra, Zas y Carnota, se abstuvo en Cee, Corcubión, Dumbría y Vimianzo, y votó en contra en Muxía y Camariñas.

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Los nacionalistas recuerdan además que la moción también fue aprobada en la Diputación de A Coruña, con la abstención del PP, y que las iniciativas presentadas en el Parlamento gallego por el diputado Óscar Insua fueron rechazadas por la mayoría popular. Por ello, animan a los cargos municipales del PP a reclamar al Gobierno gallego que elimine los peajes y anuncian el inicio de una nueva fase de su campaña en defensa de la gratuidad de la autovía.