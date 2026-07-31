Exaltación gastronómica el pasado año en Laxe IG

La Cofradía de Pescadores de Laxe sigue apostando por poner en valor la pesca artesanal y los productos de su lonja con una programación de actividades pensadas para toda la familia. El segundo fin de semana de agosto reunirá una nueva edición de la Xornada de Degustación de Navalla-Longueirón da Lonxa de Laxe y las V Xornadas de Pesca Artesanal ‘No Mar da Lonxa de Laxe’. Ambas propuestas estrenan ubicación este año, trasladándose al centro de la localidad, en una carpa instalada en la plaza Ramón Juega.

La programación arrancará el viernes 7 de agosto con la degustación gratuita de unos 120 kilos de navaja-longueirón de la lonja, preparados a la plancha en una emulsión de aceite y limón. Como en ediciones anteriores, el equipo de Gastrolab Arousa se encargará de elaborar las raciones gratuitas, que comenzarán a repartirse a partir de las 21:00h en la plaza Ramón Juega.

Antes de la degustación, a las 20:00h, los más pequeños podrán disfrutar de un taller gratuito de ciencia marina. Bajo el título “A biodiversidade do mar de Laxe”, Arenaria Coordinación invitará a niñas y niños de todas las edades a descubrir, de forma lúdica e interactiva, algunas de las especies más representativas de la Costa da Morte, sus características, hábitats y curiosidades. Es necesaria inscripción previa a través de WhatsApp (608 274 900).

El sábado 8 y el domingo 9 de agosto, las Xornadas de Pesca Artesanal toman el relevo en la plaza Ramón Juega. La programación del sábado comenzará a las 10:30h con un taller infantil de cocina a cargo de Miguel Mosteiro, quien también ofrecerá un showcooking para adultos a las 12:00h. (Inscripciones en el 608 274 900).

A las 13:00h, en el Museo do Mar de Laxe, la cofradía entregará los títulos a sus nuevas “Embaixadoras dos Peixes e Mariscos de Laxe”, que este año recaen en la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y en la chef Estrella Michelin, Lucía Freitas.

De vuelta en la praza Ramón Juega, Freitas ofrecerá dos actividades en la tarde del sábado: a las 18:00h, un taller infantil de cocina, y a las 19:30h, un showcooking para adultos. (Inscripciones en el 608 274 900).

La jornada del sábado culminará a las 22.00 horas con degustación de arroz con pescado y marisco de la lonja a precios populares, 5 euros por ración, con bebida incluida.

El domingo la Festa Gastronómica de Pescados y Mariscos de la lonja también ofrecerá a partir de las 13.00 horas en la Praza Ramón Juega navaja-longueirón y croquetas de pulpo y pescado frito para el público asistente, a 6 euros.

Se trata de una programación completa, abierta a todos los públicos, que busca seguir incidiendo en la calidad de los pescados y mariscos del mar de Laxe y en los beneficios de la pesca artesanal.