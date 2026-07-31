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Bergantiños

Longueirón, sardinas, piratas, artesanía y música, este sábado en la Costa da Morte

La comarca es una fiesta continúa durante todo el fin de semana, con la gastronomía como principal reclamo

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
31/07/2026 21:08
Uno de los puestos del Mercado Pirata de Laxe
Uno de los puestos del Mercado Pirata de Laxe
Mar Casal
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La Costa da Morte se llena de fiestas de nuevo en este primer fin de semana de agosto, donde la gastronomía y la artesanía, además de la música, serán las principales protagonistas. Una de las celebraciones más populares es la XXXIII Festa do Longueirón de Fisterra, con degustación de este manjar a partir de las 13.00 horas, amenizada con música durante toda la jornada. 

A la fiesta popular se suma el XI Encontro Pirata, que tendrá su punto álgido por la tarde, a partir de las 18.30 horas con el desembarco asaltando la playa da Ribeira y el castillo de San Carlos. Además, esta sábado tendrá lugar la I Xornada do Longueirón, a partir de las 10.30 horas en el mercado cultural, promovida por el Concello y la Cofradía para poner en valor el preciado marisco. 

En Laxe comenzó este viernes el XIII Mercado Pirata en la Praza Ramón Juega. Puestos de artesanía, bisutería, textil y gastronomía se combinan con diversas actividades durante el sábado y el domingo, entre las que destacan los espectáculos de fuego. El horario del mercado es de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 23.00 horas. 

En Corme (Ponteceso) se celebra la Feira Mariñeira Artesá, que abre sus puestos a las 11.00 horas. En total son más de 30 expositores de artesanía, y tampoco faltará la gastronomía, con pulpo y churrasco bajo carpa, animación musical y verbena. La feria continúa el domingo. 

En O Ézaro (Dumbría) comienza este sábado 1 de agosto la popular Festa da Praia, con obradoiros y juegos por la tarde, y por la noche, música e iluminación en la cascada. Mañana seguirá la tradicional sardiñada. 

Las sardinas también serán protagonistas este sábado en Malpica y en Caión. En la villa malpicana, a partir de las 13.00 horas, degustación en la zona portuaria, mientras que en Caión será por la noche en la plaza, a partir de las 21.00 horas, acompañada de animaciones musicales.

Además, este sábado en Cee tendrá lugar la edición número 15 del Memorial Manuel Rebollar, a partir de las 19.30 horas en el auditorio. Como invitada actuará la Banda de Música de Padrón, y la de Cee como anfitriona. A estas celebraciones se suman otras actividades variadas en todos los concellos, con exposiciones, espectáculos, teatro y verbenas. En Vimianzo a las 21.00 horas del sábado dará comienzo un nuevo espectáculo del Vimiansol, con acrobacias aéreas de Sue Moreno. 

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