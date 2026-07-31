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Bergantiños

Todo listo para la romería de San Fins do Castro, en Cabana de Bergantiños

La comisión de fiestas colocó mesas y bancos con capacidad para 1.200 personas, aunque serán muchos más los asistentes  

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
31/07/2026 18:56
Manuel Gil ultima los detalles en las mesas de San Fins do Castro
Manuel Gil ultima los detalles en las mesas de San Fins do Castro
Mar Casal
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Devoción y tradición este sábado 1 de agosto se darán la mano en el día grande de la romería de San Fins do Castro, en Cesullas (Cabana), donde se aguardan cientos de personas. Aunque la fiesta ya es multitudinaria todos los años, al coincidir a sábado la afluencia será todavía mayor, tal como reconocen desde la comisión de fiestas. 

Su presidente, Manuel Gil, ultimaba este viernes los detalles en las mesas y bancos que preparan cada año para las meriendas campestres, con capacidad para 1.200 personas. A esta cifra se sumarán muchas más, tal como reconocía Manuel, que aludía a la falta de espacio para acoger a todas las personas que lo habían solicitado y que tendrán que colocarse en los sitios que queden libres en el propio campo. Manuel Gil presume de “romería limpa”, que arrastra personas de toda Galicia tanto por la devoción al santo como para disfrutar de la comida campestre en esta carballeira.

 También quiere agradecer la colaboración vecinal, institucional y de sus compañeras Sandra y Margarita que hacen posible esta fiesta. “Dá moito traballo, pero cando a xente cho agradece e te sintes valorado dache ánimos para seguir”, destaca, tras cumplir 12 años en el cargo, a los que suman otros diez de forma interrumpida. Hoy habrá misas desde las 9.00 horas y la solemne a las 13.00.

 El Berro Seco y la quema del Santo da Pólvora son las señas de identidad de la celebración, donde no faltará la música de la Banda Eduardo Pondal y sesión vermú con Los Españoles. Los grupos Son do Castro, Maruxía y Os Farrapos serán los encargados de animar las meriendas, y por la noche, verbenas con las orquestas Los Españoles y Horizon The Show. 

El domingo continúa la fiesta en honor a la Virgen de los Remedios, con misas de mañana y la solemne, a las 13.00 horas. La orquesta Ritmo será la encargada de amenizar la sesión vermú y la verbena. 

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