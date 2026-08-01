El Mercado Pirata abarrota Laxe

Mercado Pirata de Laxe CL

El Mercado Pirata, con numerosos puestos en la Praza Ramón Juega, abarrota este fin de semana Laxe. La localidad, que ya es un hervidero de gente durante la etapa estival, todavía estaba más concurrida este sábado alrededor de los puestos del mercado. El buen tiempo también ayudó a animar la jornada.

El mercado ya arrancó con muy buen pie este viernes. El domingo es el último día, con nuevas actividades. Los puestos abren en horario de mañana, de 11.00 a 14.00 horas, y de tarde, de 18.00 a 23.00 horas.