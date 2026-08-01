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Bergantiños

El Mercado Pirata abarrota Laxe

Los puestos en la Praza Ramón Juega continuarán este domingo, con nuevas actividades 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/08/2026 20:51
Mercado Pirata de Laxe
Mercado Pirata de Laxe
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El Mercado Pirata, con numerosos puestos en la Praza Ramón Juega, abarrota este fin de semana Laxe. La localidad, que ya es un hervidero de gente durante la etapa estival, todavía estaba más concurrida este sábado alrededor de los puestos del mercado. El buen tiempo también ayudó a animar la jornada.

El mercado ya arrancó con muy buen pie este viernes. El domingo es el último día, con nuevas actividades. Los puestos abren en horario de mañana, de 11.00 a 14.00 horas, y de tarde, de 18.00 a 23.00 horas. 

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