La Feira Mariñeira llena Corme de artesanía y música 

feira mariñeira corme 2026 (11) RaÃºl LÃ³pez Molina

La Feira Mariñeira Artesá de Corme (Ponteceso) convirtió este sábado la localidad en una fiesta continua, con mucho ambiente desde primeras horas entre los puestos artesanales. Coincidiendo con la apertura, hubo pasacalles a cargo del grupo de gaitas Maruxía de Laxe. Por la tarde continuó la música callejera con la charanga Colexiata do Sar y por la noche estaba prevista una verbena marinera a cargo del grupo Aixa.

La feria marinera continúa el domingo. Por mañana habrá pasarrúas con el grupo de gaitas Pontevella y actuación de la banda Queiroa. También habrá tiempo para reponer fuerzas con pulpo y churrasco. En la feria, organizada por la asociación Eduardo Pondal, hay una treintena de puestos de artesanías variadas. Para cerrar la feria, se llevará a cabo una proyección documental en la Praza do Campiño, prevista para las 22.30 horas.