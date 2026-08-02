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Bergantiños

La Costa da Morte culmina un fin de semana festivo, con la gastronomía como gran reclamo

Sardinas, longueirón, churrasco y caldo de riola, entre los principales manjares

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
02/08/2026 21:13
Sardiñada en la Festa da Praia do Ézaro
Sardiñada en la Festa da Praia do Ézaro
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La Costa da Morte culminó un fin de semana festivo, con celebraciones en la gran mayoría de los lugares, y con la gastronomía como principal reclamo. La afluencia fue masiva en la gran mayoría de los eventos. En O Ézaro (Dumbría) remató este domingo la Festa da Praia, con la tradicional sardiñada, música y juegos populares.

 El buen tiempo animó a numerosas personas a acercarse al arenal durante todo el fin de semana. Las sardinas también fueron protagonistas el sábado en Malpica y en Caión (Laracha), con degustaciones de este producto típico de la zona.

 En Fisterra ayer también hubo más degustaciones de longueirón, tras el día grande del sábado para la exaltación de este producto. La localidad fue un hervidero de gente los dos días, animada también por el Encontro Pirata

Los piratas animaron igualmente la villa de Laxe desde el viernes, con su popular mercado, que atrajo a numerosas personas. En Corme (Ponteceso) remató ayer su Feira Mariñeira Artesá, que también registró un abarrote durante los dos días.

 La tarde noche del sábado la localidad de Ponte do Porto (Camariñas) celebró una nueva edición de su popular Caldo de Riola, otro de los eventos multitudinarios de la comarca, a pesar de las elevadas temperaturas. La música ayudó a animar la jornada festiva. 

Voluntarios en la organización del Caldo de Riola
Voluntarios en la organización del Caldo de Riola
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