O Quinteiro de Buño prepara su Festival Folk en la víspera de Santa Filomena
El festival será el viernes 7, acompañado de una churrascada popular
La localidad de Buño se prepara la segunda edición del Festival Folk O Quinteiro, que organiza esta asociación vecinal. Será el próximo viernes 7 de agosto, y además de música tradicional incluye una churrascada popular, a partir de las 22.00 horas, en la plaza Luciano García Alén. La ración será a 15 euros y no se necesita inscripción previa.
En el plano musical, amenizarán la velada las agrupaciones Os Enxebres de San Lázaro, Os Melidaos y Arrancadeira. Todo esto en la víspera de las fiestas en honor a Santa Filomena, que darán comienzo el sábado 8.
Por la mañana habrá pasarrúas, misa solemne a las 12.00 horas y sesión vermú con Tic Tac y el dúo La Fábula. A partir de las 18.30 habrá juegos tradicionales y una hora más tarde, actuación de Pakolas. La verbena correrá a cargo de Tic Tac y Viaje a Oslo, además de dj Grobas. El domingo 9 aún seguirá la fiesta con pasarrúas, misa solemne (12.00 horas) y sesión vermú con O Tren da Unha.
La entidad vecinal también prepara una tarde de actividades para el 12 de agosto, el día del eclipse. Además de disfrutar de este fenómeno único, habrá música y animación con A Máquina de Meter Medo y Zanfonas, en el Parque Luciano García Alén.