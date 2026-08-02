O Quinteiro de Buño prepara su Festival Folk en la víspera de Santa Filomena

Un Cocido O Quinteiro de Buño Raúl López

La localidad de Buño se prepara la segunda edición del Festival Folk O Quinteiro, que organiza esta asociación vecinal. Será el próximo viernes 7 de agosto, y además de música tradicional incluye una churrascada popular, a partir de las 22.00 horas, en la plaza Luciano García Alén. La ración será a 15 euros y no se necesita inscripción previa.

En el plano musical, amenizarán la velada las agrupaciones Os Enxebres de San Lázaro, Os Melidaos y Arrancadeira. Todo esto en la víspera de las fiestas en honor a Santa Filomena, que darán comienzo el sábado 8.

Por la mañana habrá pasarrúas, misa solemne a las 12.00 horas y sesión vermú con Tic Tac y el dúo La Fábula. A partir de las 18.30 habrá juegos tradicionales y una hora más tarde, actuación de Pakolas. La verbena correrá a cargo de Tic Tac y Viaje a Oslo, además de dj Grobas. El domingo 9 aún seguirá la fiesta con pasarrúas, misa solemne (12.00 horas) y sesión vermú con O Tren da Unha.

La entidad vecinal también prepara una tarde de actividades para el 12 de agosto, el día del eclipse. Además de disfrutar de este fenómeno único, habrá música y animación con A Máquina de Meter Medo y Zanfonas, en el Parque Luciano García Alén.