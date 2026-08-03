La Costa da Morte vivirá de forma simultánea el eclipse y la última puesta de sol de la Península

El físico baiés Jorge Mira es uno de los coordinadores del proyecto Cedida

La Costa da Morte se prepara para vivir un fenómeno astronómico único el próximo 12 de agosto: contemplar desde un punto privilegiado de la fachada atlántica el eclipse solar total y, apenas unos minutos después, la última puesta de sol de la Península Ibérica.

La Costa da Morte está integrada en la red internacional del proyecto europeo Atlantic Sunset, coordinado por la Fundación CEER (la rede de universidades públicas de Galicia y del Norte de Portugal). Según explican desde la fundación, el eclipse solar alcanzará en la Costa da Morte una magnitud próxima al 99%, situándose así entre los mejores lugares de la España peninsular para observar el fenómeno astronómico.

Además, este territorio está reconocido internacionalmente por Atlantic Sunset como la última puesta de sol de la España peninsular durante la primavera y el verano, siendo uno de los cuatro puntos de la Europa continental desde los que puede contemplarse, durante parte del año, la última puesta de sol del continente.

Esta singular coincidencia de fenómenos naturales pone de manifiesto el valor del proyecto Atlantic Sunset, una iniciativa europea que identifica, investiga y promueve los lugares desde los que pueden contemplarse las últimas puestas de sol de los países atlánticos europeos, "convirtiendo este patrimonio natural en un recurso para el desarrollo turístico sostenible, la divulgación científica y la valorización del territorio", apuntan desde la Fundación CEER.

La Fundación CEER es la entidad coordinadora del proyecto, impulsando la cooperación entre universidades y entidades de España, Portugal, Francia e Irlanda para crear una red internacional de destinos unidos por un patrimonio astronómico y paisajístico común.

Como parte de las actuaciones impulsadas por Atlantic Sunset, recientemente se instalaron nuevos elementos interpretativos tanto en Cabo Touriñán (Muxía) como en el Faro de Montedor (Portugal).

En Cabo Touriñán se instaló una de las placas Atlantic Sunset, identificando oficialmente este enclave como uno de los puntos privilegiados de Europa para contemplar la última puesta de sol continental durante parte del año. En los próximos meses se instalarán también en Cabo Fisterra y Monte Pindo.

El proyecto Atlantic Sunset está cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Interreg Atlantic Areñ