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Bergantiños

La Diputación destina casi 245.000 euros para la promoción económica en la Costa da Morte

La Festa da Pataca de Coristanco y el Concello de Vimianzo perciben las ayudas más elevadas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
03/08/2026 19:00
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Pasada edición de la Festa da Pataca de Coristanco
Raúl López
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La Diputación destina un total de 244.371,68 euros a diversos municipios de la Costa da Morte para realizar actividades de promoción económica. Este importe supone una cuarta parte del total (962.953 euros) que la Diputación invierte en toda la provincia.

Las partidas más cuantiosas, de 30.000 euros, van para la Festa da Pataca de Coristanco, que este año llega a su 44ª edición, y también para la campaña de promoción económica de Vimianzo.

Destacan también los 28.200 euros para la Semana de Emprego: A Laracha Conecta, así como 22.500 euros para el II Festival Onda Bocata Fest, en Carballo.

En cuanto al resto de las ayudas, las actividades de promoción del comercio local de Cee durante el año 2026 perciben 18.000 euros. A su vez, las campañas de promoción del pequeño comercio de Ponteceso y Zas percibirán 17.500 y 16.800 euros, respectivamente.

La XIII Mostra de Promoción Local Víndemo Ver, de Carnota, cuenta con una subvención de 18.271,68 euros. El plan de dinamización turística, cultural y económica de Camariñas cuenta con 15.000 euros. Otros 10.000 euros se destinan a las Rutas do Mar de Muxía. 

Sendas ayudas de 9.000 euros van para la promoción del comercio y la hostelería de Laxe y Malpica, en tanto que las campañas navideñas de Fisterra y Corcubión perciben 8.700 y 11.400 euros, respectivamente.

El vicepresidente de la Diputación y titular de Turismo, Xosé Regueira, afirma que "é vital que a Deputación se implique na promoción das actividades económicas dos concellos, pois unhas entidades locais fortes fan unha provincia forte e socialmente activa". Regueira añade que "nesta casa temos claro que o noso cometido é apoiar os concellos nas súas necesidades e este tipo de convocatorias son boa mostra desa votande".

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