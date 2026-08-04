El paro sube en la Costa da Morte por primera vez en lo que va de año

El sector de la construcción es el que más ha reducido el paro en el último año AEC

El desempleo en la Costa da Morte subió en julio por primera vez en todo el año y tras seis meses consecutivos de descenso. Este incremento del paro es atípico para un mes de julio y, según explican desde el Ministerio de Trabajo y Economía, responde a una sensibilidad cada vez menor a la estacionalidad y a una reducción de la media de bajada tras la reforma laboral.

La Costa da Morte cerró julio con un total de 4.229 parados, 25 más que en el mes de junio, según los datos publicados por la Consellería de Emprego. Esta cifra supone un incremento del 0,6%, aunque por debajo de las subidas autonómica (+1,5%) y estatal (+0,85%).

Por comarcas, Bergantiños registró 2.567 desocupados, 42 más que en el mes anterior. Xallas también experimentó una subida, aunque fue solo de tres personas, situándose en 439. Por el contrario, la comarca de Fisterra contó 21 parados menos, cerrando julio con 650, en tanto que en Soneira se contabilizaron 434, solo dos menos.

Por municipios, el paro en el último mes subió en cuatro: Carballo (+39, hasta un total de 1.541), A Laracha (+12, llegando a 309), Malpica (+10, hasta 199) y Cerceda (+3, cerrando con 139).

Por otro lado, el desempleo femenino sigue siendo muy superior al masculino; así, casi el 65% de los parados en la zona son mujeres: un total de 2.737 frente a 1.492 hombres. Por otra parte, más del tres por ciento de las personas que buscan un puesto de trabajo son menores de 25 años.

Construcción y servicios

Comparando los datos actuales con los de julio de 2025, el paro en la Costa da Morte ha caído en 90 personas; es decir, un 2%.

Por sectores, 62 de cada cien desempleados en la zona corresponden a los servicios. Este sector cerró julio con 2.608 desocupados, un 2,5% menos que un año atrás. La caída más acusada en el último año se ha dado en la construcción, con 418 parados, un diez por ciento menos.

Por el contrario, el paro ha subido en el sector secundario un 1,5%, hasta 686 personas, en tanto que entre las personas sin un empleo anterior el auge ha sido del 4,6%, hasta las 361. En cuanto al medio agrario y pesquero, se mantiene estables, con solo un parado menos (156).

Por municipios, en el último año el desempleo solo ha subido en Carballo (de 1.510 a 1.541 personas) y en Corcubión (de 64 a 71).