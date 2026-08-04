Lucía Freitas y Marta Villaverde Acuña, Embaixadoras dos Peixes e Mariscos de Laxe

Lucía Freitas, chef de 'A Tafona', en Santiago Cedida

La chef Lucía Freitas y la conselleira do Mar, Marta Villaverde Acuña, serán nombradas este sábado 'Embaixadoras dos Peixes e Mariscos de Laxe'. Ambas recibirán sus galardones en un acto que se celebrará a las 13:00 horas en el Museo do Mar de Laxe, durante las V Xornadas de Pesca Artesanal ‘No Mar da Lonxa de Laxe’. Toman así el relevo del presentador Arturo Fernández y el chef Iván Domínguez, nombrados embajadores en la anterior edición de las jornadas.

Desde la cofradía han optado este año por distinguir a dos mujeres, queriendo destacar la importancia de la influencia femenina en el sector marinero de Laxe.

Sobre Villaverde, señalan que “jugó un papel fundamental en la creación de las Xornadas de Pesca Artesanal. Ella nos animó a sacar adelante esta iniciativa desde la primera edición, siendo subdirectora de mercados. Su colaboración continuó en los siguientes años, ya como Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro y posteriormente como conselleira, por lo que este reconocimiento es más que merecido”.

Sobre Freitas, destacan “el cariño y aprecio con el que habla desde hace muchos años de nuestra lonja y nuestro producto. Nos visitó por primera vez mucho antes de conseguir su Estrella Michelin y desde ese momento siempre se preocupó y alegró de todos los logros que ha ido consiguiendo esta cofradía. Que una cocinera de primer nivel y con tanta repercusión como ella difunda las virtudes de nuestra pequeña lonja es fundamental para dar visibilidad y poner en valor nuestro trabajo”.