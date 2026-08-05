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Bergantiños

El Concello recibe la donación de la 'Colección Malpica´del artista alemán Theodor Schücker 

El alcalde, Eduardo Parga, recibió a la familia del artista, que le entregó una selección de las obras inspiradas en su estancia en Malpica en el verano de 1966

Redacción Carballo
05/08/2026 20:47
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La familia del autor entregó las obras al regidor
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El Concello de Malpica ha recibido la donación de la 'Colección Malpica', del artista alemán Theodor Schücker (1906-1992). El  alcalde, Eduardo Parga, recibió en el consistorio a la familia del artista, encabezada por su hija, que le hizo entrega de una selección de obras inspiradas en la estancia  que Schücker realizó a la localidad en el verano de 1966.

 Theodor Schücker fue maestro de matemáticas, historia y bellas artes, pero también un apasionado de la pintura, la fotografía el grabado. Su visita a Malpica marcó profundamente su trayectoria artística. El paisaje de la costa, la fuerza del mar, la vida marineara y, sobre todo, la hospitalidad de los vecinos le inspiraron para crear numerosas acuarelas, linograbados, grabados sobre madera y fotografías que hoy en día constituyen un testimonio de la Malpica de hace casi seis décadas.

Durante el encuentro, el alcalde agradeció a la familia su generosidad y el haber escogido Malpica como destino definitivo de este legado artístico. do artístico. “Esta doazón supón unha enorme satisfacción para o noso municipio. Non só incorporamos unhas obras de gran valor artístico, senón tamén un legado que retrata unha parte da nosa historia recente desde a mirada dun artista que soubo apreciar e plasmar a esencia de Malpica. Quero agradecer á familia Schücker, e de maneira especial á súa filla, este xesto de cariño e confianza cara ao noso pobo”, destacó Parga.

El Concello trabaja en la organización de una exposición pública en la que exhibirá una selección de las obras del artista. La muestra permitirá a vecinos y visitantes descubrir la visión que Theodor Schücker dejó de Malpica a través de su sensibilidad artística. 

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