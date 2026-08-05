La cofradía de Laxe busca acercar el mar a los más pequeños con talleres de ciencia divertida y cocina durante este fin de semana

Los más pequeños serán los protagonistas de las actividades Cedida

La cofradía de pescadores de Laxe vuelve a poner el foco en los más pequeños durante la programación de la III Xornada de Degustación da Navalla-Longueirón da Lonxa de Laxe y las V Xornadas de Pesca Artesanal ‘No Mar da Lonxa de Laxe’, que se celebrarán este fin de semana.

La cofradía ofrecerá una completa oferta de actividades pensadas para despertar el interés de niños y niñas por el mar, la biodiversidad y los productos de la pesca artesanal. A través de talleres científicos y gastronómicos, busca acercar a las nuevas generaciones al rico patrimonio marino del litoral laxense de una forma participativa, divertida y adaptada a todas las edades.

La primera cita tendrá lugar el viernes, en el marco de la III Xornada de Degustación Navalla-Longueirón da Lonxa de Laxe, con el taller de ciencia divertida "A biodiversidade do mar de Laxe", una actividad gratuita dirigida a niños y niñas de todas las edades.

Como en ediciones anteriores, el taller estará impartido por Arenaria Coordinación, que propondrá un recorrido por la riqueza marina de la Costa da Morte a través de experimentos, juegos y actividades prácticas. Los participantes podrán conocer diferentes especies marinas, descubrir los tallajes y su importancia para la conservación de los recursos, aprender sobre los ecosistemas del litoral e incluso observar distintos organismos al microscopio, convirtiéndose por un día en pequeños científicos marinos.

La actividad comenzará a las 20.00 horas, antes de la degustación gratuita de navaja-longueirón, prevista para las 21.00h, y requiere inscripción previa a través de WhatsApp en el 608 274 900.

La programación infantil continuará el sábado 8 con dos de las actividades propuestas en las V Xornadas de Pesca Artesanal ‘No Mar da Lonxa de Laxe’: los talleres gastronómicos infantiles, una iniciativa con la que la cofradía pretende derribar un año más el falso mito de que a los más pequeños no les gusta el pescado.

Lejos de limitarse a probar nuevos sabores, los más pequeños tendrán la oportunidad de elaborar ellos mismos diferentes recetas con pescado de la lonja de Laxe. Una experiencia que cada año registra una excelente acogida y que se ha consolidado como una de las actividades con mayor éxito entre pequeños y familias.

El primero de los talleres gastronómicos tendrá lugar a las 10.30 horas y estará dirigido por el cocinero Miguel Mosteiro, mientras que la chef con estrella Michelin Lucía Freitas será la encargada de impartir el segundo taller infantil, previsto para las 18.00 horas.

La cofradía informa de que todavía quedan plazas disponibles para ambas actividades, aunque es imprescindible realizar inscripción previa en el 608 274 900, indicando la edad de los participantes.

Estos talleres forman parte de la amplia programación organizada por la Cofradía de Pescadores de Laxe para el segundo fin de semana de agosto, que incluye la III Xornada de Degustación Navalla-Longueirón da Lonxa de Laxe y las V Xornadas de Pesca Artesanal ‘No Mar da Lonxa de Laxe’, ambas ubicadas este año en una gran carpa instalada en la plaza Ramón Juega.

Además de las actividades infantiles, el programa incluye degustaciones populares, showcookings, el nombramiento de las nuevas Embajadoras de los Pescados y Mariscos de Laxe y la Fiesta Gastronómica de los Pescados y Mariscos de la lonja de Laxe, conformando un fin de semana pensado para disfrutar en familia y seguir poniendo en valor la calidad de los productos del mar de Laxe y el trabajo de la pesca artesanal.